Thừa Thiên Huế cấp mới 13 dự án với tổng vốn hơn 3.527 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án FDI

Chiều ngày 3/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4/2024. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I/2024 của Thừa Thiên Huế chưa đạt như kỳ vọng, ước đạt 4,28%, thấp hơn so với mức tăng cùng kỳ 6,91%, đứng thứ 9/12 tỉnh/thành vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Trong quý I/2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 250,6 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 215 triệu USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 13.252 tỷ đồng, tăng 11%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 1.273 tỷ đồng, tăng 17%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 77.400 tỷ đồng, giảm 0,46% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,71%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân trong quý tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc. Trong quý I/2024, lượng khách đến tỉnh ước đạt 892.000 lượt, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 447 nghìn lượt, tăng 74,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.711 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh trong quý ước tăng 1,2% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 5,8%. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: Tôm đông lạnh tăng 8,5%, xi măng tăng 10,8%, sợi các loại tăng 12%, quần áo lót tăng 4,7%, đá xây dựng tăng 20,8%, dăm gỗ tăng 30,5%...

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng giảm gồm: Bia giảm 4,6% so với cùng kỳ, men frit giảm 6,6%, điện sản xuất giảm 33,9%, điện thương phẩm giảm 0,6%...

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương kiểm tra dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Về lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, diện tích lúa vụ đông xuân đã gieo cấy ở tỉnh là 28.004 ha. Hiện nay các địa phương ở tỉnh đang tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại, nhìn chung cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Về tổng đàn gia súc, gia cầm: Lợn tăng 3,1%, trâu giảm 0,3%, bò giảm 1,3%, cầm tăng 1,2%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 9.636 tấn, tăng 179 tấn so cùng kỳ; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 121.430 m3, tăng 0,8%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.259 tỷ đồng, bằng 15,4% kế hoạch, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 2.751 tỷ đồng, bằng 23,3% dự toán và tăng 16,6% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, Thừa Thiên Huế đã cấp mới 13 dự án với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3.527 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án FDI với tổng vốn 30,2 triệu USD. Cụ thể, trong địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp cấp mới 7 dự án đầu tư với vốn đăng ký 2.411 tỷ đồng; ngoài địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp cấp 6 dự án với vốn đăng ký hơn 1.116 tỷ đồng.

Tính đến 29/3/2024, ở tỉnh có 202 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.164 tỷ đồng, tăng 3% về lượng và giảm 5% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại ở tỉnh trong quý I/2024 là 127 doanh nghiệp, giảm 2 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 390 doanh nghiệp, tăng 124 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể 29 doanh nghiệp, giảm 7 doanh nghiệp so với cùng kỳ...