Lộ diện Toyota Fortuner thế hệ mới với thiết kế vuông vức thách thức Ford Everest

Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ ra mắt trong thời gian tới và ảnh phác thảo về mẫu SUV 7 chỗ này khiến các tín đồ "đứng ngồi không yên".

Không chỉ ở Việt Nam, Toyota Fortuner từng là một tượng đài doanh số trong phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ. Tuy nhiên, sự phát triển quá mạnh mẽ của các thương hiệu đến từ Hàn Quốc và đối thủ trực tiếp Ford Everest vừa ra thế hệ mới đã khiến hãng xe Nhật Bản phải có sự cải tiến Toyota Fortuner.

Do đó, All New Toyota Fortuner được người dùng mong chờ hơn cả. Thực tế, hãng xe Nhật Bản cũng đang trong quá trình nghiên cứu Toyota Fortuner thế hệ mới bởi bản hiện hành đã ra mắt được gần 10 năm nay.

Toyota Fortuner 2023 lộ diện đầy khác biệt

Mặc dù hãng xe Nhật Bản chưa công bố, nhưng theo những thông tin mới nhất, Toyota Fortuner 2023 thế hệ mới sẽ sử dụng nền tảng khung gầm sang TNGA-F của thương hiệu Nhật Bản trên toàn cầu. Cấu trúc khung gầm này đã được ứng dụng trên Land Cruiser, Tundra, Sequoia... đời mới nhất.

Khung gầm mới của Toyota Fortuner 2023 không những gia tăng khả năng cứng vững mà còn giúp khoang lái của xe rộng rãi và giảm trọng lượng.

Toyota Fortuner 2023 thế hệ mới. Ảnh IA Design.



Dự theo những thông tin đó, IA Design đã tung ra ảnh phác họa Toyota Fortuner 2023 thế hệ mới khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Theo đó, Toyota Fortuner 2023 được lấy cảm ứng từ dòng bán tải Tundra với phần đầu bề thế, cụm lưới tản nhiệt mở rộng với họa tiết hiện đại hơn. Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu sáng của Toyota Fortuner 2023 cũng được trang bị công nghệ LED toàn phần với bóng chiếu vuông vức.

Mẫu xe này sở hữu những đường gân dập nổi xuất hiện ở khắp phần thân, phần nối giữa trụ C-D được giữ nguyên giúp Toyota Fortuner 2023 trở nên thanh thoát hơn.

Ngoài ngoại hình, nội thất của Toyota Fortuner 2023 cũng được nâng tầm với thiết kế mới như màn hình nổi, vô-lăng mới và phía sau có cụm đồng hồ kỹ thuật số. Hơn nữa, Toyota Fortuner 2023 cũng sẽ được cải tiến hệ thống ghế ngồi mang đến sự thoải mái hơn cho khách hàng và hàng ghế thứ 3 dạng treo sẽ bị loại bỏ.

Bên cạnh đó, Toyota Fortuner 2023 thế hệ mới sắp ra mắt còn có các tùy chọn hệ thống truyền động mới. Trong đó, xe sẽ được trang bị hệ truyền động mild-hybrid với động cơ diesel mới. Rất có thể, Toyota Fortuner 2023 sẽ được trang bị động cơ diesel 1GD-FTV 2.8L được hỗ trợ bởi máy phát điện tích hợp ISG.

Ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, động cơ mới của Toyota Fortuner còn hứa hẹn sẽ nâng cao trải nghiệm lái thú vị hơn cho người dùng. Người dùng sẽ vẫn có tùy chọn những phiên bản động cơ xăng hoặc dầu tương tự đời cũ.