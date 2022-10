Lộ lý do xin gia hạn thêm 2 năm cho người Việt chơi cá cược Casino ở Phú Quốc

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình gửi Ban cán sự đảng Chính phủ kiến nghị trình Bộ Chính trị cho phép kéo dài thêm hai năm thí điểm việc cho người Việt Nam vào chơi tại casino Phú Quốc, Kiên Giang đến năm 2024.

Lý do gì phải xin kéo dài thời gian cho người Việt chơi casino

Lý do theo Bộ Tài chính đánh giá việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino trong ba năm là chủ trương đúng đắn. Việc thí điểm này không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lộ lý do Bộ Tài chính kiến nghị tăng thêm thời gian thí điểm cho người Việt chơi casino (Ảnh minh hoạ).

Mặt khác, kinh doanh casino còn tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương và các khu vực lân cận, như casino Phú Quốc thu hút được 2.000 việc làm.

Bộ Tài chính cho rằng trong thời gian thí điểm từ 2019 đến 2022, dịch COVID-19 bùng phát hai năm (2020-2021) đã tác động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh casino nên thời gian thí điểm ngắn.

"Do đó, Bộ Tài chính kiến nghị trình Bộ Chính trị cho phép kéo dài thêm hai năm thời gian thực hiện thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại casino Phú Quốc (Kiên Giang) đến năm 2024" - Bộ Tài chính báo cáo.

Trước đó năm 2016, tại thông báo 16, Bộ Chính trị cho phép hai dự án casino tại Phú Quốc (Kiên Giang) và Vân Đồn (Quảng Ninh) được thí điểm cho người Việt vào chơi casino, thời gian thí điểm là ba năm. Đến nay mới chỉ có casino Phú Quốc đi vào hoạt động, còn dự án casino Vân Đồn chưa được chấp thuận đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, theo Bộ Tài chính, hai năm 2017-2019 kinh doanh casino tăng trưởng doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng, nộp ngân sách bình quân hơn 858 tỷ đồng/năm.

Từ 2020, do đại dịch Covid-19 nên hoạt động này khó khăn, doanh thu giảm mạnh so với trước. Năm 2021 tổng doanh thu đạt 1.548 tỷ đồng, trong đó Phú Quốc chiếm 39%). 6 tháng năm 2022, kinh doanh casino khởi sắc hơn, tổng doanh thu đạt hơn 971 tỷ đồng.

Về việc thí điểm cho người Việt vào chơi casino, tại dự án ở Phú Quốc bắt đầu từ tháng 1/2019, theo Bộ Tài chính trong hai năm 2019 và 2020, khách Việt vào chơi casino là 105.300 lượt, chiếm 57,35% tổng lượng khách (183.565 lượt); năm 2021 có 64.800 lượt người Việt vào chơi, chiếm 91% tổng lượt người vào chơi casino (71.185 lượt người). Lũy kế đến hết năm 2021, thu từ bán vé casino cho người Việt đạt khoảng 141 tỷ đồng.

Hiện cả nước có 09 dự án casino đang kinh doanh, gồm 6 dự án casino quy mô nhỏ (casino Đồ Sơn (Hải Phòng), casino Lợi Lại, casino Hoàng Gia, casino Khách sạn Hồng Vân (Quảng Ninh), casino khách sạn Quốc tế (Lào Cai), casino Silver Shores (Đà Nẵng), casino Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) và casino Nam Hội An (Quảng Nam), 6 dự án casino quy mô lớn Hồ Tràm, Phú Quốc và Nam Hội An.

Riêng hai dự án tại Huế và Khánh Hoà, hiện đang trong quá trình xây dưng; đối với dự án casino tại Vân Đồn (Quảng Ninh) từ năm 2017 đến nay vẫn đang trong quá trình xin chấp nhận chủ trương đầu tư và dự kiến sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư.