Lợi nhuận các ngân hàng tiếp tục tăng sau 9 tháng

Trung tâm Phân tích chứng khoán SSI (SSI Research) vừa đưa ra ước tính lợi nhuận của 9 ngân hàng trong quý III/2020 với mức tăng trưởng mạnh.

Cụ thể theo SSI Research, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) ước đạt lợi nhuận tăng 60% trong quý III/2020, tốc độ tăng trưởng tín dụng 14 - 15% so với đầu năm và thu nhập phí ròng tăng mạnh. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của VIB ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2019.

Tương tự, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) ước đạt lợi nhuận trước thuế trong quý III/2020 là 2.370 tỷ đồng, tăng 23% nhờ duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức khoảng 9% so với đầu năm và chi phí hoạt động giảm do ngân hàng đã trích lập một phần chi phí nhân viên của nửa cuối năm vào nửa đầu 2020.

SSI Research tin rằng chất lượng tài sản của ACB vẫn được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu khoảng 1% theo mục tiêu của ngân hàng đề ra. Dù vậy, nợ xấu nhóm 2 ước tính tăng.

Hay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 25 - 30% trong quý III/2020, đạt 3.400 - 3.600 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, MB thực hiện 98% kế hoạch năm, ước tăng trưởng tín dụng 10%.

Còn với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID), lãi trước thuế của quý vừa qua phụ thuộc nhiều vào chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Dù trích lập dự phòng có thể ở mức cao do dịch Covid-19, trái phiếu VAMC đã được xử lý hết trong quý 1. Do đó, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý III/2020 ước tính đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Một nhà băng khác là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank, HoSE: CTG) được dự báo lợi nhuận trước thuế quý III là 3.240 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập hoạt động trước dự phòng (PPOP) ước đạt 7.740 tỷ đồng, tăng 17% và được thúc đẩy nhờ tăng trưởng tín dụng và tiền gửi lần lượt là 2,5% và 2% so với đầu năm.

Cũng ghi nhận tăng trưởng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) có lợi nhuận quý III/2020 ước đạt 3.260 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019, nhờ tăng trưởng tín dụng và tiền gửi lần lượt tăng 5,5% và 10% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng của TCB chủ yếu đến từ trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay từ khách hàng doanh nghiệp lớn.

Tương tự, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) được dự báo lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng trong quý 3/2020, tăng 30% so với quý 3/2019; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB) được dự báo lợi nhuận quý III tăng 30%, đạt hơn 1.600 tỷ đồng...

Riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) được dự báo giảm lợi nhuận trong quý III/2020 gần 6% so với cùng kỳ năm trước, còn đạt 972 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2020, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 2.400 tỷ đồng, giảm 3,7% so với 9 tháng năm 2019...