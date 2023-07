Lượng quan tâm tìm mua đất nền giảm mạnh nhưng sẽ sớm “bật tăng” trở lại

Tình hình giao dịch đất nền tiếp tục trầm lắng trong thời gian qua do nhu cầu về phân khúc này giảm mạnh. Tuy nhiên, chuyên gia dự đoán nhu cầu về đất nền sẽ tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm 2023.

Theo Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm mua bất động sản toàn quốc trong 5 tháng đầu năm 2023 đã giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng tin đăng bán bất động sản cũng giảm đến 44%. Cùng với đó, lượng quan tâm tìm mua đất nền trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Dữ liệu này phần nào phản ánh nguồn cung và lực cầu bất động sản đều đang đối diện nhiều thách thức trước tình hình khó khăn chung của thị trường, đặc biệt là phân khúc đất nền. Trong đó, tình hình giao dịch trên thị trường đất nền vẫn trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nhu cầu mua đất nền dự sẽ tăng trở lại trong cuối năm 2023 (Ảnh: TN)

Tuy nhiên, báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản về các xu hướng nửa cuối năm 2023 cho thấy 61% người tham gia khảo sát có dự định mua bất động sản trong một năm tới. Trong đó, nhu cầu mua để đầu tư là 59% và đất nền là loại hình được người mua tiềm năng hướng đến nhiều nhất với 40%. Tiếp đó, chung cư chiếm 28% và nhà riêng chiếm 21% trong tổng số nhu cầu đầu tư bất động sản.

Vì vậy, mặc dù tình hình thị trường hiện tại chưa khởi sắc, nhiều nhà đầu tư vẫn luôn "ấp ủ" mong muốn sở hữu đất nền, nhu cầu mua đất trong tương lai gần vẫn vượt trội so với các loại hình khác.

Nhiều chuyên gia nhận định những thách thức hiện tại của thị trường bất động sản đã được lường trước, một số khó khăn xuất hiện trong ngắn hạn và thị trường đang chứng kiến những dấu hiệu tích cực nhờ các động thái nhanh chóng của Chính phủ. Những áp lực này sẽ bắt đầu giảm bớt vào nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Cũng theo Batdongsan.com.vn, một số tỉnh như Đồng Nai, Bắc Ninh có điều kiện tốt về hạ tầng, kết nối thuận tiện và tiềm năng phát triển kinh tế, giá đất trung bình toàn tỉnh đang ở mức thấp hơn so với tiềm năng. Một số địa phương khác như Quảng Ninh, Hưng Yên, Bình Dương, Long An có giá đất trung bình đang ở mức hợp lý, tương xứng với tiềm lực của địa phương. Trong khi đó, một vài tỉnh như Cao Bằng, Điện Biên, Cần Thơ đang chứng kiến đất nền được rao bán với giá trung bình cao hơn so với thực tế giá đất tại địa phương.

Trong báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, năm 2023, các cơn sốt đất nền dự báo sẽ quay trở lại nhưng xảy ra ở thời điểm muộn hơn. Cụ thể trong quý III/2023 hoặc ở giai đoạn cuối năm sẽ có những đợt tìm kiếm đất nền nhiều hơn khi những khó khăn đã được tháo gỡ, thị trường phục hồi trở lại, lãi suất giảm, các kênh huy động vốn được khơi thông.

Kể từ năm 2015 đến nay, bức tranh đầu tư bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm có những mảng màu khác nhau. Trong đó, thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều biến động thăng trầm nhất, mặc dù vậy, chỉ số VNIndex tính đến quý II/2023 vẫn tăng 96% so với đầu năm 2015. Trong khi đó, vàng và đất nền ghi nhận mức tăng giá lần lượt là 90% và đến 69% sau 9 năm. Vượt lên trên tất cả các loại hình đầu tư kể trên, chung cư ghi nhận tốc độ tăng tỉ suất lợi nhuận (tốc độ tăng giá cộng lợi suất cho thuê) nhanh và ổn định trong 9 năm qua. Dữ liệu cung cấp bởi Batdongsan.com.vn cho thấy tính đến quý II/2023, lợi nhuận đầu tư chung cư đã tăng 97% so với đầu năm 2015.