Lý do nhiều người ưa chuộng thẻ VIB Super Card

Bên cạnh hoàn tiền hoặc tích điểm 15% qua Super Card, chủ thẻ VIB còn được hưởng đồng thời ưu đãi giảm đến 30% cho ẩm thực, 20% cho mua sắm và 10% cho du lịch. Cụ thể, người dùng được giảm 10-30% tại hệ thống Golden Gate (Manwah, Kichi-Kichi, Hutong, K-pub khu vực miền Nam), chuỗi nhà hàng thuộc Hoàng Yến Group, Koh Yam Thai, Miyen Japanese Fusion Cuisine, The Pizza Company, Runam Café, InterContinental Saigon Hotel, New World Saigon Hotel, Shang Palace…; giảm 10 - 30% cho dịch vụ lưu trú tại Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang, Phú Quốc; giảm đến 40% cho các chủ thẻ là hội viên The Ascott; giảm 25-30% khi đặt gói trượt tuyết, đặt phòng qua Booking.com; giảm 5-10% khi mua vé máy bay nội địa hoặc quốc tế từ các hãng hàng không Vietnam Airlines, Qatar Airways hay các trang trực tuyến Traveloka, Klook, iVIVU.com,…

Với hóa đơn ẩm thực một triệu đồng tại các nhà hàng đối tác của VIB, chủ thẻ được giảm ngay đến 300.000 đồng. Nếu thanh toán bằng thẻ Super Card đang chọn danh mục chi tiêu là ẩm thực, người dùng được giảm thêm 10% trên số tiền thanh toán còn lại. Như vậy, tổng số tiền được giảm là hơn 40% giá trị chi tiêu.

Ngoài ra, khi thanh toán bằng thẻ VIB Super Card trên sàn thương mại điện tử Shopee, chủ thẻ VIB được giảm đến 500.000 đồng. Bên cạnh đó, các sản phẩm gia dụng, điện tử, công nghệ từ Samsung, FPTShop cũng giảm đến 55% hoặc giảm thêm một triệu đồng.