Mặt hàng nào Việt Nam xuất khẩu sang Lào nhiều nhất trong tháng 1/2023?

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào trong tháng 1 năm 2023 đạt 27,8 triệu USD, giảm 72,3% so với tháng 12/2022 trước đó.

Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Lào trong tháng 1/2023 là xăng dầu các loại, đạt 3 triệu USD, giảm 30,6% so với tháng trước đó, nhưng tăng 24,9% so với tháng 1/2022. Tiếp đến là mặt hàng sắt thép các loại đạt 2,5 triệu USD, giảm 30,6% so với tháng trước đó, giảm 64,8% so với tháng 1/2022.

Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Lào: Xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; sản phẩm chất dẻo; hàng rau quả; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; giấy và các sản phẩm từ giấy; phân bón; gốm sứ.

Để có thể tận dụng, phát huy được cơ hội phát triển, vượt qua các khó khăn, thách thức, đặc biệt là các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao tính chủ động để khai thác hết các lợi thế xuất khẩu sang Lào, gia tăng quy mô xuất khẩu của các loại hàng hóa.

Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào tháng 1 năm 2023. TCHQ