Mẫu Căn cước công dân gắn chip có gì mới?

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư Quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân, trong đó, nội dung trên thẻ Căn cước công dân mới có một số thay đổi quan trọng.

Mặt trước thẻ Căn cước công dân gồm các thông tin sau:

- Bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12mm (hiện hành là 14mm); ảnh của người được cấp thẻ Căn cước công dân cỡ 20 x 30mm; có giá trị đến/date of expiry;

- Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ “CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Identity Card”; biểu tượng của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử; số/no; họ và tên/full name; ngày sinh/date of birth; giới tính/sex; quốc tịch/nationality; quê quán/place of birth; nơi thường trú/place of residence;

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư Quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân. Ảnh minh họa

Mặt sau thẻ Căn cước công dân gồm các thông tin sau:

(Hiện hành, trên cùng là mã vạch hai chiều, theo đề xuất mới thì không còn)

- Bên trái, từ trên xuống: Đặc điểm nhân dạng/personnal identification; ngày, tháng, năm cấp thẻ Căn cước công dân/date, month, year; chức danh của người có thẩm quyền cấp thẻ/director general of police department for adminstrative managerment of social order; chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân; chíp điện tử.

(Hiện hành, bên trái, có 2 ô: ô trên, vân tay ngón trỏ trái; ô dưới, vân tay ngón trỏ phải của người được cấp thẻ Căn cước công dân).

- Bên phải, từ trên xuống: có 2 ô: vân tay ngón trỏ trái/left index finger và vân tay ngón trỏ phải/right index finger của người được cấp thẻ căn cước công dân.

(Hiện hành, bên phải, từ trên xuống: đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ Căn cước công dân; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân).

- Dòng mã ICAO, mã QR code.

Như vậy, ở mặt sau, mẫu Căn cước công dân mới đã đổi vị trí 02 bên trái, phải cho nhau. Hơn nữa, mẫu Căn cước công dân mới sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Về quy cách, mẫu thẻ Căn cước công dân mới cũng có một số thay đổi:

- Hai mặt của thẻ Căn cước công dân in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước thẻ gồm: bản đồ, trống đồng, các hoa văn họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau thẻ gồm: các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen.

- Quốc huy và ảnh của công dân được in màu trực tiếp trên thẻ Căn cước công dân;

- Màu sắc của các chữ trên thẻ Căn cước công dân:

+ Dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ “CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Identity Card”; biểu tượng của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; số/no; họ và tên/full name; ngày sinh/date of birth; giới tính/sex; quốc tịch/nationality; quê quán/place of birth; nơi thường trú/place of residence; đặc điểm nhân dạng/personnal identification; ngày, tháng, năm / date, month, year; chức danh của người có thẩm quyền cấp thẻ/director general of police department for adminstrative managerment of social order màu xanh.

(Hiện hành, dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; các thông tin cá nhân của người được cấp thẻ Căn cước công dân; ảnh vân tay ngón trỏ trái, ảnh vân tay ngón trỏ phải, ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng; thông tin về đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ Căn cước công dân; họ, chữ đệm và tên, chữ ký của người có thẩm quyền cấp thẻ Căn cước công dân màu đen).

+ Dòng chữ “CĂN CƯỚC CÔNG DÂN” màu đỏ; số thẻ Căn cước công dân màu đen (Hiện hành, số thẻ Căn cước công dân màu đỏ);

+ Các thông tin của người được cấp thẻ Căn cước công dân; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng; ảnh vân tay ngón trỏ trái, ảnh vân tay ngón trỏ phải; thông tin về đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ Căn cước công dân; ngày, tháng, năm được cấp thẻ Căn cước công dân; họ, chữ đệm và tên, chữ ký của người có thẩm quyền cấp thẻ Căn cước công dân; thông tin được được mã hóa màu đen.

Phoi bảo an được gắn ở mặt trước thẻ Căn cước công dân;

Chíp điện tử lưu trữ thông tin cơ bản của công dân được cấp thẻ Căn cước công dân được gắn ở mặt sau thẻ Căn cước công dân.