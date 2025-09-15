Máy đào hầm TBM số 2 'Táo bạo' thi công đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã tới ga S10 - Cát Linh

Cụ thể, TBM số 2 "Táo bạo" xuất phát từ ga S9 - Kim Mã từ ngày 3/2, đã khoan hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1.353/2.592m để tới ga S10 - Cát Linh, tương đương cần hoàn thành lắp đặt tổng 902 vòng vỏ hầm, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Cùng với đó, TBM số 1 "Thần tốc" cũng đang làm việc đúng kế hoạch. Máy khởi hành tại ga S9 từ ngày 30/7/2024, lần lượt đến ga S10 - Cát Linh vào ngày 7/3, tới ga S11 - Văn Miếu vào ngày 28/7, hiện đã hoàn thành lắp đặt tổng 1.360 vòng vỏ hầm với tổng chiều dài khoan đạt khoảng 2.040/2.580m.

Máy đào hầm TBM số 2 "Táo bạo".

Theo MRB Hà Nội, TBM "Thần tốc" đang chuẩn bị tiếp tục khoan đoạn từ ga S11 đến ga S12 - ga cuối Trần Hưng Đạo, đã lắp được 2/7 vòng vỏ hầm tạm. Đây là hai máy đào thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đoạn đi ngầm dưới lòng đất.

MRB Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn để sớm đưa đoạn ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nộivào khai thác, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần xây dựng một Hà Nội văn minh, hiện đại và bền vững.

Đến nay, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm đạt 66,46%. Các nhà ga ngầm đang thi công phần phụ trợ (các giếng gió, thang lên xuống), ga S12 đang thi công phần kết cấu bản đáy ga.

Đường chuyển làn và gara đã hoàn thành thi công tường vây khu vực II (đoạn từ ngã ba Yết Kiêu -Trần Hưng Đạo đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Quán Sứ) đang triển khai huy động máy móc thiết bị chuẩn bị để thi công.

Về công tác đúc vỏ hầm, tới nay, đã thực hiện được 2939/3488 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ hai máy TBM hoạt động.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt Hà Nội cho biết: "TBM số 2 "Táo bạo" tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh là một cột mốc quan trọng, minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân của toàn dự án.