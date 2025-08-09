Đường sắt Nhổn - Cầu Giấy đã phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách sau một năm vận hành

Theo đó, đường sắt Nhổn - Cầu Giấy đã thực hiện hơn 7.600 lượt tàu chở khách, phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách, bình quân mỗi ngày đón từ 19.000 đến 21.000 lượt khách. Tỉ lệ chạy tàu đúng giờ duy trì ở mức trên 99%, trong khi tỉ lệ hành khách hài lòng vượt 99,9%.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP.Hà Nội đánh giá, những con số này cho thấy tuyến metro số 3.1 đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng, thuận tiện của người dân, mà còn dần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng hiện đại.

Tuyến đường sắt Nhổn - Cầu Giấy đã góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh, xanh và bền vững, là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông và cải thiện môi trường đô thị.

Tuyến đường sắt Nhổn - Cầu Giấy.

Tuyến metro số 3.1 đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy được đưa vào vận hành từ ngày 8/8/2024, có chiều dài 8,5 km và 8 ga trên cao, sử dụng đoàn tàu hiện đại vận hành êm ái, tích hợp nhiều tiện ích phục vụ hành khách như hệ thống thông tin tự động, thang máy, thang cuốn và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Đây là tuyến metro thứ hai của Thủ đô sau đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Dọc tuyến metro này có 36 tuyến buýt đang hoạt động kết nối, tại điểm trung chuyển ga Cầu Giấy mạng lưới xe buýt được tăng cường năng lực vận chuyển hơn 6.000 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng giải tỏa được toàn bộ hành khách có nhu cầu xuống tại ga Cầu Giấy và sử dụng xe buýt để trung chuyển trong giờ cao điểm.

Đáng chú ý tại 8 ga tuyến metro Nhổn – Cầu Giấy kết nối với điểm dừng xe buýt gần nhất với khoảng cách từ 0-50m, thuận tiện cho người dân. Ngoài ra 2 tuyến đường sắt đô thị cũng được kết nối với nhau bởi 9 tuyến xe buýt.