Mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng là 1 trong số mỏ cát được tổ chức đấu giá thành vào đầu năm 2023, nằm trên địa bàn 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi.

Trong 5 mỏ cát đang hoạt động khai thác tại Quảng Ngãi, mỏ Tịnh An-Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi có quy mô và công suất “khủng” nhất.Ảnh: CX

Mỏ cát Tịnh An- Nghĩa Dũng TP.Quảng Ngãi có diện tích lên đến 53,4 ha và trữ lượng gần 2 triệu m3, gồm cát làm vật liệu xây dựng thông thường hơn 1 triệu m3; còn lại là khoáng sản đi kèm là cát làm vật liệu san lấp.

Theo giấy phép mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cung cấp, công suất khai thác của mỏ Tịnh An – Nghĩa Dũng là 200.000m3/năm, trong đó cát xây dựng 105.000m3 và cát san lấp 95.000m3.

Video: Hoạt động khai thác tại mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi

Với công suất được phép khai thác nêu trên, chỉ tính riêng đối với cát xây dựng thì mỏ Tịnh An – Nghĩa Dũng, chiếm khoảng 2/3 tổng công suất của 4 mỏ cộng lại.

Trước dự báo nhu cầu trong thời gian đến sẽ tăng cao do nhà thầu từ TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đổ xô vào mua chở về thi công (do mỏ cát tại các địa phương này sắp hết phép hoạt động khai thác), PV Dân Việt đã trao đổi với đại diện mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng.

Đại diện mỏ Tịnh An – Nghĩa Dũng cho biết, với công suất được phép khai thác (105.000m3/năm), trong thời gian cao điểm xây dựng (mùa nắng) vừa qua, lượng cát cung ứng ra thị trường khoảng 300 - 350m3/ngày.

Còn thời gian thấp điểm (mùa mưa) thì lượng cát cung cấp thấp hơn rất nhiều, thậm chí có lúc không bán được.

Theo đại diện mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, nếu bù trừ cho lúc bán ít (mùa mưa) thì lượng cát xây dựng có thể cung cấp ra thị trường tối đa được khoảng 500m3/ngày.

“Nếu trong thời gian đến với dự báo nhu cầu sẽ tăng cao, thì số lượng cát nhiều nhất mà mỏ có thể cung cấp ra thị trường là bao nhiêu”, PV Dân Việt đặt câu hỏi.

