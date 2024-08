Mời gọi tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư bãi tắm ở đảo Lý Sơn

Được ví nằm trong số “thiên đường du lịch biển” của Việt Nam, thế nhưng do đặc thù tự nhiên nên đảo Lý Sơn không có 1 bãi tắm biển đúng nghĩa. Để khắc phục cảnh “tắm bồn trong khách sạn” khi đi du lịch ở đảo Lý Sơn, chính quyền sở tại đã mời gọi đầu tư bãi tắm.

Một điểm yếu của thiên đường du lịch biển Lý Sơn

Như thể để bù lại cho sự cách trở về giao thông, thiên nhiên đã ban tặng cho đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhiều danh lam, thắng cảnh vô cùng đặc biệt, như Hang Câu, cổng Tò Vò, Chùa Hang…hay như cảnh hoang sơ đầy quyến rũ của đảo Bé (còn gọi là đảo An Bình).

Một góc bờ biển Lý Sơn. Ảnh: C.H

Theo đó sau khi được đánh thức sau 1 giấc ngủ dài, gần 1 thập kỉ qua, nhờ sự hỗ trợ và đầu tư của cấp ngành huyện tỉnh, T.Ư và người dân sở tại, đảo Lý Sơn đã từng bước vươn mình, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch của Việt Nam.

Từ là nơi mà ngay cả người dân trong tỉnh chỉ nghe, biết nhưng chưa 1 lần đặt chân đến, đảo Lý Sơn đã và đang trở thành điểm du lịch nổi tiếng không chỉ trong, mà cả ngoài nước, với số lượng khách đến với nơi đây nhiều thời điểm, lên đến con số 5-7000 lượt/ngày.

Cảnh đẹp và lòng hiếu khách của Lý Sơn thì hiện có thừa; sự bất cập của giao thông đi lại đã được khắc phục; cơ sở hạ tầng, dịch vụ ăn, ở cho du khách được đầu tư ngày càng khang trang hơn rất nhiều, so với trước.

Hoàng hôn về trên thắng cảnh Hang Câu. Ảnh: C.H

Tuy nhiên do đặc thù và cấu trúc địa lý, cho nên Lý Sơn chưa có 1 bãi tắm biển đúng nghĩa của nó. Và theo nhiều du khách nhìn nhận, đây là một khiếm khuyết để nơi được ví là tiểu "MALDIVES" Việt Nam vươn mình bay cao, xa hơn.

Đã có giải pháp

Đúng như nhận định của du khách, qua quan sát, tìm hiểu của PV Dân Việt và thông tin từ chính quyền Lý Sơn, ngoại trừ 1 vài vị trí nhỏ và chật hẹp, vùng biển ven bờ bao quanh đảo Lý Sơn gần như chỉ là rạn đá và san hô…Vì vậy nếu không cẩn thận, người tắm rất dễ bị cắt lòng bàn chân, hoặc va vào đá làm thương tích.

Một vị trí khá an toàn hiếm hoi để tắm biển ở Lý Sơn. Ảnh: C.H

Cho nên dù nước biển Lý Sơn trong xanh, mát lạnh đang vẫy gọi, quyến rũ thế nhưng nhiều du khách đành luyến tiếc quay lưng, không dám xuống tắm.

Để rồi trở về nơi ở khách sạn, nhà nghỉ nhiều du khách đành chấp nhận cảnh đi du lịch ra biển đảo, nhưng phải ngậm ngùi ngâm mình trong bồn, tắm trong phòng.

Khu vực biển ở thắng cảnh Chùa Hang, được dự tính kêu gọi đầu tư làm bãi tắm. Ảnh: C.H

Để khắc phục điểm yếu thiếu bãi tắm, tăng thu hút và giữ chân du khách cho Lý Sơn, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, đã đưa ra lời kêu gọi tổ chức và cá nhân, tham gia đầu tư làm bãi tắm trên đảo này.

Thắng cảnh Hang Câu (ảnh trên) và toàn bộ khu vực quanh đảo Bé (An Bình), nằm trong dự tính quy hoạch để đầu tư bãi tắm. Ảnh: C.H

Cụ thể theo người đứng đầu chính quyền huyện đảo, những vị trí mà địa phương dự tính kêu gọi đầu tư bãi tắm, nằm tại các khu vực dưới Hang Câu, An Hải; Trước đình làng An Vĩnh và khu vực lấn biển gần cầu vượt An Vĩnh, An Vĩnh; toàn khu vực biển quanh đảo An Bình (đảo Bé)….

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương. Ảnh: C.H

Với giải pháp đã đưa ra, hi vọng trong thời gian đến, cảnh "tắm bồn trong khách sạn" khi đi du lịch ở đảo Lý Sơn, sẽ sớm được xóa bỏ.