MSB lãi trước thuế hơn 1.530 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu vượt 3%

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.530 tỷ đồng, thực hiện 22,5% kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, MSB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2.365 tỷ đồng.

Các khoản thu ngoài lãi ghi nhận tăng trưởng như: hoạt động dịch vụ tăng từ 269 tỷ lên hơn 300 tỷ đồng nhờ tăng thu phí dịch vụ thanh toán, thư tín dụng, dịch vụ ngoại hối., tương ứng tăng 11% so với quý I/2023. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đột biến tới 4,3 lần, lên hơn 591 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 263 triệu đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 45 triệu đồng; hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư "lao dốc" từ 157 tỷ xuống còn hơn 16,5 tỷ đồng và hoạt động khác báo lỗ tới 155 tỷ khi cùng kỳ lãi hơn 146 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 11,5% lên gần 1.047 tỷ đồng. Đồng thời, MSB tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng từ 403 tỷ lên hơn 540,5 tỷ đồng. Kết quả, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ từ 1.526 tỷ lên hơn 1.530 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, MSB đặt mục tiêu thận trọng với chỉ tiêu tổng tài sản đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 178.900 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng được ngân hàng kỳ vọng ở mức 18% (tùy thuộc vào sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ). Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 17% so với năm 2023, đạt 6.800 tỷ đồng. Song song với mục tiêu về tăng trưởng, MSB cũng bám sát việc kiểm soát tốt nợ xấu dưới 3%.

Với kết quả kinh doanh trên, MSB đã thực hiện 22,5% kế hoạch lợi nhuận khi kết thúc quý đầu năm.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản MSB tăng 4% so với đầu năm, lên mức 278.790 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 5% lên mức 156.161 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiền gửi khách hàng tăng 4% lên 137.823 tỷ đồng.

Phân tích chất lượng nợ cho vay

Tổng nợ xấu trong quý MSB ghi nhận tăng từ 3.560 tỷ lên 4.960 tỷ đồng kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,38% lên 3,18%. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) giảm từ 1.032 tỷ xuống còn hơn 968 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng từ 1.441 tỷ lên hơn 1.801 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ 1.807 tỷ lên hơn 2.190 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/5, giá cổ phiếu MSB giữ nguyên ở mức tham chiếu 13.600 đồng/cổ phiếu.