Năm 2024, Cảng Sài Gòn kinh doanh ra sao?

Báo cáo tài chính của Cảng Sài Gòn cho thấy, trong quý IV/2024, SGP có lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 93 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của SGP đạt hơn 44 tỷ đồng, giảm 35,3% so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 68 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu của Cảng Sài Gòn đạt 1.106 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 172,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và giảm 42% so với kết quả năm 2023.

Cảng Sài Gòn.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của SGP đạt 5.719 tỷ đồng, tăng 6,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 510 tỷ đồng, tăng 30,6%; Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ở mức 350 tỷ đồng, tăng 38,89%; Các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn ở mức 202 tỷ đồng, tăng 216,6%.

Phần lớn cơ cấu tài sản của SGP là tài sản dài hạn, bao gồm 756 tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn, 1.719 tỷ đồng tài sản cố định, 1.306 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Tại thời điểm kết thúc năm 2024, SGP có tổng nợ phải trả ở mức 2.829 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với đầu năm ở mức 2.522 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả ngắn hạn 767 tỷ đồng, tăng 352 tỷ đồng so với hồi đầu năm ở mức 415 tỷ đồng; Nợ dài hạn ở mức 2.061 tỷ đồng, giảm 46 tỷ đồng so với hồi đầu năm ở mức 2.107 tỷ đồng.

Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, cổ phiếu SGP của Cảng Sài Gòn chứng kiến nhiều phiên giao dịch tăng điểm mạnh mẽ 45%, đưa thị giá lên gần 38.000 đồng/CP.

Tại phiên giao dịch của ngày 5/2, các chỉ số chính trên cả 3 sàn đều chốt ở sắc xanh, với VN-Index tăng 0,39%, HNX-Index tăng 0,61% và UPCOM-Index tăng 0,61%. Trong khi số mã tăng không quá áp đảo số mã giảm trên sàn HOSE và HNX, màu xanh áp đảo hoàn toàn trên sàn UPCOM, với 178 mã tăng so với chỉ 76 mã giảm điểm.

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2024, khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt 864,4 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023, hàng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt 29,9 triệu Teus, tăng 21%.