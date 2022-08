Năng lượng Trường Thịnh (TTE): Trữ tiền “vơi dần”, xuất hiện khoản hợp tác “bất thường” với “nhà” SAM Holdings 250 tỷ

Đáng chú ý, trong kỳ, SAM Holdings ghi nhận Hoàn hợp tác đầu tư với cổ đông Trần Văn Hải gần 66,9 tỷ đồng, đúng bằng số tiền mà Trường Thịnh ghi nhận đã góp vào SAM Holdings theo hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Trường Thịnh với SAM Holdings ký vào ngày 04/04/2022. Ông Trần Văn Hải cũng là TV. HĐQT của Trường Thịnh.

Trường Thịnh bơm tiền hợp tác với SAM Holdings thực hiện dự án Nhơn Trạch

Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (HoSE: TTE) vừa công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét. Đáng chú ý xuất hiện khoản hợp tác đầu tư dài hạn lên 250 tỷ đồng, cho 2 đối tác là SAM Holdings (SAM) và Phú Hữu Gia vay.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Trường Thịnh ghi nhận doanh thu đạt 76,8 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng nhẹ lên 26,5 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 50,3 tỷ đồng, tăng 13,7%.

Tổng lợi nhuận trước thuế giảm 26,6% xuống 7,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 tỷ đồng, giảm 3,4% (giảm 229 triệu đồng).

Tổng tài sản của Trường Thịnh tính đến cuối tháng 6 đạt 1.326 tỷ đồng, tăng 20,7% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 76% xuống 13,9 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng 27% lên 1.274 tỷ đồng, trong đó, đáng chú ý xuất hiện khoản phải thu khác dài hạn lên 250 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, Trường Thịnh đã cho Công ty CP Sam Holdings (HoSE: SAM) vay 66,9 tỷ đồng theo hợp đồng đầu tư để triển khai dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thời gian hợp tác 24 tháng, hai bên thống nhất tỷ lệ chia lợi nhuận từ hợp đồng này trên cơ sở góp vốn thực tế và không thấp hơn 8%/năm.

Năng lượng Trường Thịnh (TTE) hợp tác với “nhà” SAM Holdings 250 tỷ. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh cho Công ty CP Phú Hữu Gia vay 183,1 tỷ đồng để triển khai dự án Khu dân tại xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thời gian hợp tác 24 tháng, hai bên thống nhất tỷ lệ chia lợi nhuận từ hợp đồng này trên cơ sở góp vốn thực tế và không thấp hơn 8%/năm.

Báo cáo tài chính của SAM Holdings cho biết, Công ty CP Phú Hữu Gia là công ty liên kết, liên doanh của SAM Holdings, trong đó SAM Holdings góp 45,28% vốn.

6 tháng đầu năm khoản nhận từ ủy thác, hợp tác đầu tư dài hạn của SAM Holdings tăng vọt

Báo cáo tài chính SAM Holdings mẹ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm số dư phải trả dài hạn của SAM Holdings liên quan đến hợp đồng ủy thác, hợp tác đầu tư nhảy vọt từ 0 đồng (cuối năm 2021) lên gần 163 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 6/2022. Bên cạnh đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất SAM Holdings quý II/2022 cho biết, khoản phải trả dài hạn liên quan hợp đồng ủy thác, hợp tác đầu tư ở thời điểm cuối tháng 6/2022 đã tăng vọt từ mức 96 tỷ đồng (cuối năm 2021) lên gần 1.278 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, ở chiều ngược lại, chi tiết trả trước người bán cho thấy trong 6 tháng đầu năm SAM Holdings phát sinh khoản gần 412 tỷ đồng đối với Quỹ đầu tư cơ hội PVI và 27 tỷ đồng cho Quỹ đầu tư hạ tầng PVI; đặc biệt trả trước người bán chi tiết “Khác” nhảy vọt lên 1.147 tỷ đồng, so với đầu năm chỉ gần 31 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, SAM Holdings đã chi thêm gần 80 tỷ đồng vào Dự án KDC tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ngoài ra, SAM Holdings ghi nhận quyền sử dụng đất 6,54ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (nguồn gốc từ đất nông nghiệp) là bất động sản đầu tư.

Đáng chú ý, trong kỳ, SAM Holdings ghi nhận hoạt động với bên liên quan giá trị gần 66,9 tỷ đồng cho Hoàn hợp tác đầu tư với cổ đông Trần Văn Hải, cũng là thành viên HĐQT của Trường Thịnh, đúng bằng số tiền mà Trường Thịnh ghi nhận đã góp vào SAM Holdings theo hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Trường Thịnh với CTCP SAM Holdings ký vào ngày 04/04/2022.

CTCP SAM Holdings (tiền thân là nhà máy Vật liệu Bưu điện II được thành lập năm 1986), là đơn vị đầu tiên trong ngành bưu chính viễn thông và tại tỉnh Đồng Nai được cổ phần hóa vào năm 1998. Chủ tịch HĐQT SAM Holdings là ông Hoàng Lê Sơn.

Ngày 2/6/2000 công ty được niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán SAM, vốn điều lệ ban đầu là 120 tỷ đồng. Đến ngày 30/6, vốn điều lệ tăng lên 3.653,5 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh ban đầu của Công ty là sản xuất và phân phối các loại cáp cho ngành bưu chính viễn thông. Hiện SAM Holdings mở rộng sang đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và nông nghiệp công nghệ cao…

Trong quý II/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 548,5 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 29,09 tỷ đồng, tăng 721,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,3% lên 7,9%.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng gấp 2,5 lần lên 150,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 529,2%, lên 102,19 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 7,8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 21,99 tỷ đồng).

Chi phí bán hàng giảm 18% xuống 7,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20% lên 29,2 tỷ đồng.Công ty thuyết minh doanh thu tài chính tăng chủ yếu do hoạt động tài chính khác ghi nhận 132,1 tỷ đồng, cùng kỳ 13,3 tỷ đồng (tăng 118.8 tỷ đồng) và chi phí tài chính tăng do trích lập đầu tư chứng khoán 72,9 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập dự phòng 12,8 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.027,9 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 35,02 tỷ đồng, tăng 168,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, SAM đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, SAM hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 26,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.