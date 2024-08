NEU Concert 2024: Điều gì đang chờ đợi các Tân sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân?

NEU Concert 2024 hứa hẹn là một chương trình được dàn dựng công phu, quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời là một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng bậc nhất chào đón tân sinh viên khóa 66, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

NEU CONCERT 2023 được tổ chức với chủ đề "NEUNIVERSE" nhằm mở ra một chiều không gian khác, ở đó NEU là một thế giới nơi mà sinh viên có thể gác lại hết những lo toan bộn bề của cuộc sống để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc và cùng nhau sống đúng với sức trẻ của mình. Cùng với thông điệp "Into NEU Concert, beyond your universe".

Đặc bieetm NEU CONCERT 2023 tiếp nối sức nóng của năm trước, mang lại đêm nhạc hội bùng cháy, hiệu ứng truyền thông kéo dài, phủ sóng các nền tảng với sự tham gia của SpaceSpeakers: Binz, SOOBIN, Rhymastic, 16 Typh, GONZO,... góp phần đưa tên tuổi NEU Concert vượt qua phạm vi nội bộ và trở thành một làn sóng đầy tầm ảnh hưởng trong giới trẻ.

Để viết tiếp chuỗi thành tích ấn tượng đó, NEU Concert 2024 sẽ chính thức đánh dấu sự quay trở lại vào ngày 15/9.

Năm 2024 cũng chính là một cột mốc quan trọng khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc về quy mô của NEU Concert, đưa chương trình trở thành Đại nhạc hội thường niên lớn nhất tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

NEU Concert 2024 vô cùng tự hào khi hướng tới mục tiêu tạo dựng cho các tân sinh viên khóa 66 một trải nghiệm đúng nghĩa, một dấu ấn giúp các em tăng nhận thức về sự trưởng thành của bản thân, cùng sự đổi mới trong môi trường học tập và rèn luyện. Việc quảng bá rộng khắp hình ảnh và hoạt động của NEU Concert 2024 đồng thời cũng lan tỏa sự trẻ trung và nhiệt huyết của chương trình đến với mọi đối tượng, lứa tuổi.

Với sức cống hiến hết mình của các bạn sinh viên NEU và sự đầu tư kỹ lưỡng từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NEU Concert 2024 chắc chắn sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết. Điều này sẽ được chứng minh vào ngày 15/9 tới, khi các tân sinh viên NEU được trải nghiệm một loạt sự kiện thú vị. Khởi đầu chương trình là lễ khai giảng, đánh dấu một hành trình mới trên giảng đường đại học với tất cả tân sinh viên khóa 66 NEU.

Tiếp nối ngay sau đó là chuỗi hoạt động tại các gian trại, nơi các bạn sinh viên không chỉ được nhận tư vấn tận tình từ các tổ, đội, câu lạc bộ và doanh nghiệp đồng hành mà còn được nhận những phần quà minigame vô cùng hấp dẫn.

Đặc biệt, phần được chờ đợi nhất chính là Đại nhạc hội sôi động vào buổi tối, với dàn nghệ sĩ khách mời hứa hẹn là những cái tên đang làm mưa làm gió trên mọi nền tảng mạng xã hội gần đây, đảm bảo mang đến những phút giây như đánh thức mọi giác quan, nhằm chuẩn bị cho các bạn sinh viên một tâm thế chủ động nhất khi bước vào năm học đầy hứng khởi phía trước