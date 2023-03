Ngân hàng SHB nói gì khi lợi nhuận sau kiểm toán tăng vọt?

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 2022. Báo cáo sau kiểm toán cho thấy có sự chênh lệch về số liệu lợi nhuận so với trước kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2022

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố cáo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng nhẹ gần 0,3% so với báo cáo tài chính quý IV, đạt 17.550 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm tới hơn 36%, từ 144 tỷ đồng xuống còn hơn 92 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 0,29%, từ 7.705 tỷ đồng lên 7.728 tỷ đồng - tăng 54,3% so với kết quả đạt được năm trước.

Lý giải cho việc lợi nhuận sau thuế "nhích" nhẹ 0,29% sau kiếm toán kéo lợi nhuận năm nay tăng nhiều hơn so với năm trước, ngân hàng SHB cho biết: Ngân hàng đang tiếp tục phát huy các thế mạnh tiềm năng, cùng với sự hoạt động tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ tích cực, thu hồi nợ xấu, áp dụng công nghệ hiện đại hoá nâng cao hiệu quả và năng suất lao động... Do vậy, lợi nhuận sau thuế đã kiếm toán năm 2022 tăng lên 7.728 tỷ đồng - tương ứng tăng 53,3% so với kết quả đạt được năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SHB đạt hơn 551 nghìn tỷ đồng, vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 62.577 tỷ đồng, tổng huy động đạt hơn 407 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 385 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 59,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,69% lên 2,53%.

Nhìn lại đại hội cổ đông 2022, SHB đã đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 87% và gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận chục nghìn tỷ, tuy nhiên kế hoạch này chưa hoàn thành do nhiều khó khăn chung trong hệ thống dù lợi nhuận có nhích tăng nhẹ sau kiểm toán.

Được biết, trong năm 2022, SHB cũng đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Tại thời điểm 31/12/2022, vốn điều lệ của SHB đạt 30.674 tỷ đồng, duy trì vị trí trong Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất toàn hệ thống.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/3, giá cổ phiếu SHB tăng 1,88% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 10.850 đồng/ cổ phiếu.