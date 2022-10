Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam cả năm 2022 lên 8,2%

Ngân hàng UOB đang nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam cả năm lên 8,2% từ mức công bố 7% trước đó. Đồng thời đánh giá, đồng VND vẫn có khả năng bị suy giảm trong các quý tới.

Ngân hàng UOB đã phát hành Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý III/2022 và dự báo quý IV/2022. Ba điểm nhấn chính trong báo cáo được các nhà nghiên cứu của UOB đưa ra gồm: (i) UOB đang nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam cả năm lên 8,2% từ mức công bố 7% trước đó; (ii) Đồng VND vẫn có khả năng bị suy giảm trong các quý tới mặc dù sự trượt giá có thể được giảm nhẹ; (iii) Triển vọng cho năm 2023 kém lạc quan hơn do sự thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.



Vượt qua Ấn Độ, Việt Nam đang là quốc gia tăng trưởng mạnh nhất châu Á



Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 29 tháng 9 cho thấy tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam trong quý III/2022 ở mức 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức tăng 7,8% đã được điều chỉnh trong quý II/2022 (ước tính trước đó là 7,7%).



Mặc dù kết quả đạt được dưới mức ước tính chung là 14,4%, nhưng đây vẫn là mức tăng kỷ lục theo quý đối với Việt Nam và vượt qua mức tăng 13,5% của Ấn Độ trong quý II để trở thành kết quả tăng trưởng mạnh nhất ở châu Á trong năm nay.

Sự phục hồi mạnh mẽ của GDP trong quý III/2022 được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng âm vào cùng kỳ năm ngoái với mức giảm kỷ lục 6% khi Việt Nam phải đóng cửa trong giai đoạn này do biến thể Omicron của virus COVID-19. Hơn nữa, đà phục hồi của Việt Nam trong quý III/2022 được tiếp diễn trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại.



Trong 3 quý đầu năm 2022, GDP của Việt Nam tăng 8,8% so với cùng kỳ, so với mức tăng 6,4% trong 2 quý đầu năm. Nhiều hoạt động được thúc đẩy trên các lĩnh vực chính trong giai đoạn từ quý I đến quý III, bao gồm xây dựng (kết quả gộp 3 quý đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và so với 3,7% trong quý II), sản xuất (10,7% so với 9,7% trong quý II) và dịch vụ (10,6% so với 6,6 % trong quý II).

Sự phục hồi đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực dịch vụ, khi mảng dịch vụ lưu trú và ăn uống trong 3 quý đã tăng 41,7% so với cùng kỳ và so với mức 11,2% trong quý 2, trong khi phân khúc vui chơi / giải trí tăng 14,5% so với cùng kỳ từ mức 8% trong quý 2 do các hạn chế được nới lỏng và khách nước ngoài quay trở lại.

Các dữ liệu công bố hàng tháng khác cũng cho thấy các hoạt động nhìn chung đã trở lại bình thường cùng với việc nới lỏng các biện pháp COVID-19 và mở cửa lại biên giới.

Tuy nhiên ngoại thương đang chậm lại. Sự chậm lại ở cả lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu có thể dẫn đến nhu cầu chậm lại trong tương lai do chính sách thắt chặt từ các ngân hàng trung ương ảnh hưởng đến tâm lý chung cũng như các hoạt động tiêu dùng.

Giải ngân FDI năm 2022 sẽ đi đúng hướng, nhưng....

Các nhà nghiên cứu của UOB cho rằng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn khả quan. Dòng vốn giải ngân tính gộp từ đầu năm đến tháng 9 đạt 15,4 tỷ USD, so với mức 10,1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2022, mức tăng gộp 9 tháng tăng 15,6% so với cùng kỳ.



Trên dữ liệu tính toán hàng năm, FDI trong năm nay có nhiều khả năng sẽ đi đúng hướng, ít nhất là tương đương với tổng dòng vốn 19,7 tỷ USD được giải ngân ghi nhận vào năm 2021.

Tuy nhiên, vốn FDI cam kết hoặc đăng ký - cho thấy quy mô giải ngân vốn FDI trong tương lai tiếp tục ở mức thấp trong năm 2022.



Vốn FDI đăng ký trong 9 tháng giảm 15,3% so với cùng kỳ xuống còn 18,8 tỷ USD, so với 22,1 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước. Trong số vốn cam kết, 64% dành cho lĩnh vực chế biến và chế tạo, trong khi 19% dành cho bất động sản.



Singapore là quốc gia dẫn đầu về vốn cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc.

UOB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam cả năm 2022 lên 8,2%

Sự phục hồi mạnh mẽ của GDP trong quý 3/2022 đặt nền tảng cho một kết quả tích cực trong cả năm 2022 và chúng tôi đang nâng mức dự báo cả năm lên 8,2% từ mức công bố 7% trước đó.



Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là triển vọng năm 2023, khi chính sách thắt chặt tiền tệ gay gắt từ các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ đè nặng lên Mỹ và châu Âu, hai thị trường xuất khẩu chính chiếm 41% thị phần xuất khẩu của Việt Nam.

Do vậy, trong Dự báo Triển vọng toàn cầu hàng quý mới nhất của UOB, UOB dự đoán một cuộc suy thoái đối với các nền kinh tế lớn vào năm 2023, mặc dù tại thời điểm này không có sự chắc chắn về mức độ và thời gian của cuộc suy thoái.



"Chúng tôi đang giữ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam ở mức 6,6%, dựa trên ước tính nhu cầu từ các thị trường chính sẽ tiếp tục chậm lại"- Trích báo cáo.



Ngân hàng Nhà nước có khả năng sẽ tăng thêm lãi suất điều hành

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) gây bất ngờ với việc thắt chặt lãi suất vào cuối giờ chiều 22/9, qua đó báo hiệu bắt đầu chu kỳ bình thường hóa chính sách sau khi Fed tăng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp vào sáng cùng ngày.



NHNN đã tăng hai lãi suất chính sách lên 100 điểm cơ bản, nâng lãi suất tái cấp vốn từ mức thấp lịch sử 4,00% lên 5,00%. Trong bối cảnh Fed có lập trường sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất, đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá, VND sẽ mất giá thêm và tỷ lệ lạm phát gần mức mục tiêu của NHNN.



"Chúng tôi cho rằng có khả năng NHNN sẽ tăng thêm 100 điểm cơ bản đối với lãi suất tái cấp vốn trong vòng 2 quý tới. Điều này sẽ đưa lãi suất tái cấp vốn lên 5,50% vào cuối năm 2022 và sau đó là 6,00% vào cuối quý 1/2023, bằng với mức được công bố ngay trước thời điểm COVID-19 được tuyên bố là đại dịch toàn cầu vào tháng 3 năm 2020" - Trích báo cáo.

Về mặt ngoại hối, VND không thể tránh khỏi sự suy yếu chung của các đồng tiền trên toàn châu Á bởi sự tăng giá mạnh mẽ của đồng USD trong kỳ vọng tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ, cùng với lo ngại về sự suy thoái gia tăng của Trung Quốc.



Do đó, VND vẫn có xu hướng giảm giá thêm trong các quý tới mặc dù khoản trượt giá có thể được hỗ trợ bởi triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong nước. Nhìn chung, dự báo tỷ giá USD / VND của chúng tôi được đặt ở mức 24.000 trong quý IV/2012, 24.100 trong quý I/2023, 24.200 trong quý II và 24.300 trong quý III/2023.