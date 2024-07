Ngân hàng UOB Singapore và Woori Card của Hàn Quốc công bố quan hệ đối tác tiên phong về thẻ đối ứng

UOB củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch và giải trí thông qua việc tăng cường hệ sinh thái hợp tác nhằm mang đến các đặc quyền dành riêng cho khách hàng tại ASEAN.

Vào ngày 17/7/2024, Ngân hàng UOB Singapore và công ty phát hành thẻ hàng đầu Hàn Quốc Woori Card, công ty trực thuộc Tập đoàn tài chính Woori, hôm nay đã công bố việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về quan hệ đối tác thẻ đối ứng mang tính đột phá, theo đó chủ thẻ của mỗi bên sẽ được hưởng các đặc quyền thẻ của bên còn lại trong các thị trường chính tương ứng mà hai bên đang hoạt động.

Trong khuôn khổ của mối quan hệ hợp tác này, lần đầu tiên giữa một tổ chức tài chính ASEAN và Hàn Quốc, chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ UOB trên toàn ASEAN khi đến Hàn Quốc có thể được hưởng những đặc quyền mà chủ thẻ Woori Card được hưởng tại các điểm bán hàng tại địa phương liên quan. Ngược lại, gần 12 triệu chủ thẻ Woori Card khi đến Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam cũng sẽ có thể hưởng một số đặc quyền dành cho chủ thẻ UOB.

Cả hai bên sẽ nghiên cứu chi tiêu của chủ thẻ tương ứng tại quốc gia của nhau để chọn ra các đặc quyền thương mại phù hợp nhất với khách hàng, tập trung vào các lĩnh vực như bán lẻ, ăn uống, du lịch và chỗ ở. Một số nhà bán hàng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia bao gồm nhà bán lẻ thời trang Club 21, các cơ sở ăn uống của COMO Group và Marina Bay Sands của Singapore, cùng với Shinsegae Duty Free và SPC Group của Hàn Quốc, nổi tiếng với các chuỗi thực phẩm và đồ uống như Paris Baguette, Baskin Robbins và Shake Shack. Danh sách toàn bộ các đặc quyền thương mại trong khuôn khổ hợp tác đối ứng này sẽ được công bố trong một vài tháng tới.

Chủ thẻ Mastercard của UOB và Woori Card sẽ có thể tận hưởng những quyền lợi từ sự hợp tác mang tính đột phá này vào quý 4 năm 2024, đúng thời điểm mùa du lịch cuối năm, các chủ thẻ Visa dự kiến sẽ có thể được thụ hưởng trong tương lai gần.

Bà Jacquelyn Tan, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân của Tập đoàn UOB cho biết: "Du lịch đã trải qua sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là trong những năm sau đại dịch Covid-19, như một phần trong xu hướng lớn của người tiêu dùng là ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm. Hàn Quốc luôn nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu mà khách hàng của chúng tôi yêu thích và mối quan hệ hợp tác đối ứng của chúng tôi với Woori Card giúp họ tận hưởng những ưu đãi và đặc quyền tốt nhất như người dân ở Hàn Quốc, đồng thời quảng bá Singapore và ASEAN là những điểm đến được người Hàn Quốc ưa chuộng".

"Chúng tôi cảm ơn Woori Card vì đã cùng chúng tôi bắt tay vào mối quan hệ hợp tác đối ứng tiên phong này, với sức mạnh chung từ các dịch vụ thẻ của chúng tôi sẽ mang lại cho chủ thẻ những lợi ích lớn hơn. Mối quan hệ hợp tác đối ứng này nhấn mạnh cam kết của UOB trong việc đáp ứng các phong cách sống và sở thích của khách hàng thông qua các lĩnh vực chính là du lịch và giải trí trong chiến lược về mảng thẻ của mình" - bà Jacquelyn Tan nói.

Andrew Park, Giám đốc Kỹ thuật số kiêm Trưởng nhóm Kinh doanh Nền tảng, Đổi mới Sản phẩm và CNTT của Woori Card cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được cùng UOB đưa ra thông báo này. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng liên minh chiến lược này sẽ giúp tăng sự hài lòng của khách hàng khi họ được hưởng nhiều đặc quyền thương mại khác nhau do UOB cung cấp tại các điểm đến du lịch yêu thích của họ".

Ngân hàng UOB Singapore và Woori Card của Hàn Quốc công bố quan hệ đối tác tiên phong về thẻ đối ứng

Hàn Quốc là điểm đến du lịch ưa thích của chủ thẻ UOB

Ý tưởng hợp tác thẻ đối ứng của UOB được hình thành dựa trên dữ liệu của UOB cho thấy Hàn Quốc là điểm đến du lịch ưa thích của các chủ thẻ của Ngân hàng tại ASEAN. Hàn Quốc là điểm đến phổ biến nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đối với chủ thẻ UOB tại ASEAN dựa trên chi tiêu ngoại tệ năm ngoái. Chủ thẻ Singapore chi tiêu nhiều nhất ở Hàn Quốc vào năm 2023, tiếp theo là các chủ thẻ Thái Lan và Malaysia. Xét về động lực tăng trưởng chi tiêu thẻ UOB ở nước ngoài, Hàn Quốc đứng thứ hai trên toàn cầu vào năm ngoái, ghi nhận mức tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng chi tiêu thẻ nổi bật nhất là ở các chủ thẻ Indonesia, tiếp theo là chủ thẻ Malaysia và Singapore lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

"Thông qua quan hệ hợp tác này, Woori Card cam kết cung cấp các ưu đãi phù hợp nhất cho chủ thẻ UOB khi đến Hàn Quốc. Bằng cách tận dụng các mối quan hệ đối tác đang có với các nhà bán hàng chính được chủ thẻ UOB thường xuyên ghé thăm, chúng tôi dự định sẽ phát triển các ưu đãi phù hợp và quy trình hoàn tất đơn hàng liền mạch cho chủ thẻ UOB", Andrew Park của Woori Card cho biết.

Ở phạm vi rộng hơn, các cuộc khảo sát đã cho thấy Hàn Quốc là một trong năm điểm đến du lịch hàng đầu mà người Singapore muốn ghé thăm] vào năm ngoái. Thống kê từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB) công bố vào tháng 2 năm nay cũng cho thấy rằng người Hàn Quốc nằm trong top 10 lượng du khách quốc tế đến Singapore vào năm ngoái, chi tiêu hơn nửa tỷ đô la Singapore cho doanh thu du lịch tại đây. Ngoài ra, Hàn Quốc là nguồn khách du lịch không thuộc ASEAN lớn thứ hai đến khu vực trong nửa đầu năm ngoái, đóng góp 8,1% tổng lượng khách đến và chỉ sau Trung Quốc 0,1%.

Củng cố vị thế dẫn đầu của UOB và Woori Card trong lĩnh vực du lịch và giải trí

Mối quan hệ hợp tác đối ứng này nhấn mạnh cam kết của UOB và Woori Card trong việc phục vụ phong cách sống và sở thích của khách hàng thuộc hai công ty thông qua các lĩnh vực trụ cột là du lịch và giải trí trong chiến lược thẻ của mình, đồng thời được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch của Singapore, Hàn Quốc và ASEAN.

Trong số bốn trụ cột chi tiêu chính là mua sắm, ăn uống, du lịch và giải trí, hai trụ cột sau tăng trưởng nhanh nhất về mặt thanh toán thẻ của các chủ thẻ UOB so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu năm nay. Chi tiêu cho du lịch tăng 23%, với thanh toán xuyên biên giới cũng tăng 20%, trong khi chi tiêu cho danh mục giải trí tăng hơn gấp ba lần trong cùng kỳ.

Về mặt thu hút người bán, tổng chi tiêu qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ VISA và Mastercard đã tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu năm nay. Thẻ đăng ký ở nước ngoài dẫn đầu với mức tăng trưởng hơn 16%, vượt gấp đôi so với thanh toán bằng thẻ nội địa tăng 7,5%, có thể là do lượng khách du lịch đổ về Singapore nhờ vào hàng loạt sự kiện giải trí đẳng cấp thế giới như Taylor Swift | The Eras Tour và mối quan hệ hợp tác ba bên đầu tiên giữa UOB, STB và Marina Bay Sands. Một điểm đáng chú ý khác là trong khi thanh toán bằng thẻ nội địa tăng 7,5% thì chi tiêu của chủ thẻ UOB Singapore lại vượt xa con số này, tăng gần 20%.