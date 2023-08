Ngành công nghiệp tổ chức sự kiện (MICE) lãi gần 6 tỷ USD, Thái Lan có thể chia sẻ với Việt Nam?

Đây là khẳng định của ông Puripan Bunnag, Phó Chủ tịch cấp cao Cục Hội chợ và triển lãm Thái Lan (TCEB) tại Diễn đàn doanh nghiệp và Hội nghị kết nối doanh nghiệp (One on One meeting) vừa diễn ra tại Hà Nội mới đây.

Theo nhà tổ chức triển lãm hàng đầu đất nước chùa Vàng, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan trong du lịch, tổ chức sự kiện là rất lớn, đặc biệt Việt Nam có tiềm năng lớn để tổ chức các sự kiện lễ hội, triển lãm và sự kiện tầm cỡ khu vực và thế giới.

Theo đó, Phó Chủ tịch TCEB cho biết thời gian tới đây Thái Lan sẽ mời hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam sang Thái Lan tham dự các triển lãm thương mại tại nước này để có được kiến thức ngành quý báu và tiếp xúc với một loạt các công nghệ có tiềm năng lớn để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và đổi mới tại Việt Nam. Ông Puripan Bunnag, Phó Chủ tịch cấp cao Cục Hội chợ và triển lãm Thái Lan (TCEB) Ông Puripan Bunnag cho biết, để đẩy nhanh phục hồi kinh tế, Thái Lan đã khởi xướng kế hoạch phát triển, mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các sự kiện, triển lãm tầm cỡ thế giới về du lịch… tạo cơ hội hợp tác cho hai bên. Theo các nhà tổ chức Thái Lan, hiện du khách Việt Nam đứng trong top 5 quốc gia đến thăm Thái Lan vào năm 2022. Ngoài lợi ích của việc tham gia triển lãm tại Thái Lan, những cá nhân đến công tác tại Thái Lan còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa, phong cảnh và lòng mến khách của người Thái Lan. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện với điều kiện tự nhiên ưu đãi như cảnh vật, biển, thức ăn ngon, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và đặc biệt dân số đông, trẻ và sẵn sàng tiêu dùng cao… Đây là động lực, là cơ hội giúp các ngành du lịch, lễ hội, tổ chức sự kiện phát triển và Thái Lan sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam về kinh nghiệm, chia sẻ thành công. "Ngành công nghiệp MICE của Thái Lan mỗi năm mang lại lợi nhuận ước khoảng 200 tỷ Bath, tương đương khoảng 134.000 tỷ đồng/năm. Từ đầu năm 2023 đến nay, TCEB đã hỗ trợ hơn 45 triển lãm quốc tế, TCEB tin rằng triển lãm đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp kiến thức kỹ thuật và thúc đẩy sự đổi mới. Sự mạnh mẽ trong ngành công nghiệp và tinh thần doanh nhân của Việt Nam biến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng để tận dụng tiềm năng của các triển lãm ở Thái Lan như nguồn thông tin quan trọng và nền tảng để tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ"- ông Puripan Bunnag nhấn mạnh. Tại Hội thảo, đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam, bà Trần Thị Lan Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, Thái Lan là đất nước có nền kinh tế quan trọng với Việt Nam, hiện nay có nhiều doanh nghiệp lớn của Thái Lan đang có mặt ở Việt Nam. Các hoạt động giao thương Thái Lan - Việt Nam rất mạnh mẽ. Bà Lan Anh nhấn mạnh Việt Nam - Thái Lan có quan hệ thương mại đầu tư rất sôi động. Thái Lan đứng thứ 2 trong các nước ASEAN đầu tư vào Việt Nam, đứng thứ 9 trong các nước thế giới đầu tư vào Việt Nam. Thái Lan là đối tác quan trọng của Việt Nam với thương mại 2 chiều trên 25 tỷ USD. Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường giao thương giữa 2 bên. "Thái Lan là nước Asean đầu tư mạnh mẽ đứng thứ 2 vào Việt Nam và đứng thứ 9 trong 142 quốc gia, lãnh thổ đầu tư vào việt Nam. Hiện nay, Thái Lan cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam với thương mại 2 chiều Việt Nam - Thái Lan đã đạt trên 25 tỷ USD. Những hoạt động đầu tư thương mại của Thái Lan và Việt Nam đang rất phát triển. Thông qua các diễn đàn, chương trình triển lãm, kết nối tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan mở rộng cơ hội hợp tác, thương mại", bà Trần Thị Lan Anh đánh giá. Thấy gì khi người Việt tung tiền mua hơn 550.000 chiếc xe miễn thuế của Thái Lan, Indonesia? Ngành công nghiệp tổ chức sự kiện của Thái Lan phát triển nhiều thập kỷ, chiến lược phát triển của Thái Lan là tập trung vào việc thúc đẩy và phát triển các ngành công nghiệp mục tiêu bao gồm sản xuất, điện tử và ô tô tương lai. Vì vậy, tiềm năng của ngành công nghiệp tổ chức sự kiện rất lớn. Ước tính, ngành công nghiệp tổ chức sự kiện (MICE) của Thái Lan mỗi năm mang lại lợi nhuận khoảng 200 tỷ Bath tương đương với 134 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Theo ông Puripan Bunnag, Thái Lan hiện có 12 địa điểm tiêu chuẩn quốc tế tại Bangkok và toàn quốc để phục vụ thế giới trong việc tổ chức các sự kiện toàn cầu. Riêng trong năm nay, TCEB đã hỗ trợ hơn 45 triển lãm quốc tế. Những sự kiện này là nền tảng quý báu để quảng bá nền công nghệ, sự đổi mới và thúc đẩy sự hợp tác ngành công nghiệp, đồng thời, hướng đến hỗ trợ 12 ngành công nghiệp cốt lõi khác, từ đó có thể hỗ trợ, nâng cao sự phát triển ngành công nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Thấy gì khi người Việt tung tiền mua hơn 550.000 chiếc xe miễn thuế của Thái Lan, Indonesia? 12/03/2023 06:45

