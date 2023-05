“Nghẽn” GPMB dự án đập dâng 1.500 tỷ ở Quảng Ngãi tiếp tục được kéo dài đến năm 2024

Dù khối lượng thi công đã đạt trên 80%, thế nhưng do vướng bồi thường GPMB nên hiện dự án đập dâng sông Trà Khúc, có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, tiếp tục kéo dài thời gian hoàn thành đến năm 2024.

Đã thực hiện trên 80% khối lượng

Đại diện BQL dự án các công trình giao thông, chủ đầu tư dự án đập dân sông Trà Khúc cho biết,đến thời điểm này, tổng giá trị khối lượng của công trình đã thực hiện được gần 1.049/1.310 tỷ đồng, tương ứng trên đạt 80% giá trị hợp đồng.

Khối lượng công trình hiện đã đạt trên 80%. Ảnh: Công Xuân.

Cụ thể các hạng mục chính đã hoàn thành tại phía bờ Bắc, gồm kè, trụ pin, trụ giàn van, nhà thùng dầu từ trụ T1B - T8B, mố M1B, các tấm bản đáy, thảm đá gia cố thượng lưu, hạ lưu các khoang từ 1B - 7B, thân tràn piano số 1 đến cao trình +0.4m.

Tại vị trí bờ Nam đã thi công hoàn thành trụ pin, trụ giàn van, nhà thùng dầu từ trụ T1N - T12N (riêng trụ giàn van T11N và T12N, đã hoàn thành công tác bê tổng đến cao trình +10,4m); hoàn thành các tấm bê tông gia cỗ bản hoàn thành mố M2N; hoàn thành tràn piano số 4 đến cao trình +0,4m, hoàn đáy, gia cố thượng, hạ lưu các khoang từ 1N đến 11N và khoang tràn piano số 4, thành lắp đặt 60/90 ống buy bê tông kè bờ Nam, đang triển khai thi công hoàn thành gia cố mái kẻ đến cao trình +2,5m.

Phần kè đảo Ngọc (trừ phạm vi vướng mặt bằng phía thượng lưu), đã thi công hoàn thành hạng mục đắp đất và gia cố mái kè; đắp đất nền đường K95, hạng mục đường giao thông trên đảo Ngọc

Gia công hoàn thành và đã vận chuyến vào công trường 19/19 bộ ngưỡng van, khe van, cửa van; hoàn thành việc lắp đặt 18/19 bộ cửa van.

Công nhân đang thi công tại dự án đập dâng Trà Khúc. Ảnh: Công Xuân.

Đã tập kết đến chân công trường 38/38 xy lanh thủy lực (cho 19 cửa van); 38/38 xi lanh đóng mở cửa van; 59/76 bạc cầu; 304/304 ổ lăn; gia công hoàn thành 13/21 trạm nguồn và tủ điện; lắp đặt 30/38 xi lanh thủy lực và 13/21 trạm nguồn và tủ điện.

Công tác đúc và lắp đặt dầm U 70Mpa cầu giao thông được 69/69 phiến; lắp đặt được 63/69 phiến dầm (tương ứng 21/23 nhịp, còn 2 nhịp phía bờ bắc do vướng mặt bằng); đã đổ bê tông bản mặt cầu được 7/18 nhịp.

Tiếp tục nằm chờ vì nghẽn bồi thường

Trả lời câu hỏi về kết quả đã bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng, đại diện BQL dự án các công trình giao thông cho biết đến nay, đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu được 37,78/38,6ha, đạt 97,8%.

Công trình đập dâng Trà Khúc nhìn từ xa. Ảnh: Công Xuân.

Cụ thể xã Nghĩa Dũng là 1,09/1,09 ha, đạt 100% và xã Tịnh An 36,69/37,51 ha, đạt 97,8%; phần mặt bằng còn lại khoảng 8.200m2, trong đó có 6.452,6m2 là đất ở (60 thửa/52 hộ) của các hộ dân thôn An Phú, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi.

Hiện phần diện tích vướng còn lại, các cấp ngành liên quan đang tháo gỡ. Dự kiến đến 30/9/2023, tiếp tục thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng các hạng mục phần phía Nam.

Đến 30/8/2024, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng (nếu phần vướng mắc mặt bằng được giải quyết dứt điểm trước 30/3/2024).

Một hạng mục đang thi công dang dở. Ảnh: Công Xuân.

Được biết dự án đập dâng sông Trà Khúc, do BQL dự án các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 7/2019, với thời gian hoàn thành (theo điều chỉnh mới nhất) đến năm 2024.

Một số hình ảnh PV Etime đã ghi lại tại công trình đập dâng sông Trà Khúc, có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Hiện trạng đập dâng sông Trà Khúc.

Một vị trí đang thi công dang dở. Ảnh: Công Xuân.

Sắt được tập kết trước đó đang nằm chờ để thi công. Ảnh: Công Xuân.

Sau 1 thời gian nằm chờ, phần sắt chừa đã bắt đầu hoen gỉ. Ảnh: Công Xuân.

Công trình đang dang dở vì vướng GPMB. Ảnh: Công Xuân.