Nghiên cứu thu phí đường Vành đai 3 TP.HCM

Tại Nghị quyết số 57/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM đã giao Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư dự án (không bao gồm đường song hành). Nguồn thu này sẽ hoàn trả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ vốn góp đầu tư của từng bên.

Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện quy định của Luật Đường bộ, Bộ Xây dựng đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2024/NĐ-CP, quy định việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước trực tiếp quản lý, khai thác.

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP.HCM triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với tuyến đường Vành đai 3 đoạn đi qua địa bàn thành phố này.

Nghị định 130/2024/NĐ-CP quy định cụ thể các điều kiện, thời điểm, mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Một trong những điều kiện để thu phí là tuyến đường phải có Đề án khai thác tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc xây dựng Đề án này được thực hiện theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ Xây dựng cho biết, tuyến đường Vành đai 3 thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.HCM.

Bộ Xây dựng đã thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai và đề nghị TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc giao UBND thành phố quản lý, khai thác toàn bộ tuyến Vành đai 3, bao gồm cả đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1).

Để kịp thời triển khai thu phí, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM sớm xây dựng Đề án khai thác tài sản theo Nghị định 44/2024, trong đó nghiên cứu phương án mở rộng tuyến theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố sẽ tổ chức thu phí theo Nghị định 130/2024 và các quy định pháp luật liên quan.