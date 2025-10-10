Giá vàng hôm nay 10/10, thế giới giảm mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 sáng nay ngày 10/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.990 USD/ounce, giảm mạnh hơn 35 USD/ounce so với phiên giao dịch cùng thời điểm này hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 3.975 USD/ounce, giảm mạnh hơn 64 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời và thanh lý vị thế mua yếu từ các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn sau những đợt tăng giá gần đây, đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục.

Đây là đợt giảm giá đáng kể nhất kể từ ngày 11/8, diễn ra trong bối cảnh áp lực kép từ việc căng thẳng địa chính trị giảm bớt và đồng USD mạnh lên. Đợt bán tháo dường như một phần do nhu cầu trú ẩn an toàn giảm, sau các báo cáo về các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Đồng thời, sự phục hồi của đồng USD thường gây áp lực giảm giá vàng, khiến mặt hàng này trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo giới chuyên gia, bất chấp diễn biến thị trường cho thấy đây chủ yếu là hoạt động chốt lời hơn là sự thay đổi cơ bản trong quỹ đạo tăng của vàng. Việc kim loại quý này tăng giá ngắn ngủi trên ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce dường như đã gây ra áp lực bán tự nhiên từ các nhà giao dịch muốn chốt lời. Xu hướng lịch sử cho thấy những đợt điều chỉnh đáng kể sau các mốc quan trọng thường thu hút người mua tìm kiếm điểm vào thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, các động lực cơ bản hỗ trợ kim loại quý vẫn phần lớn được giữ nguyên. Lo ngại lạm phát dai dẳng, bất ổn chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị ngoài Trung Đông và chiến lược đa dạng hóa của các ngân hàng trung ương tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ đáng kể cho vàng. Chừng nào, những động lực cơ bản này vẫn không thay đổi, thị trường kim loại quý dường như vẫn có khả năng thiết lập các mức kỷ lục mới, mặc dù các nhà đầu tư nên lưu ý đến sự biến động gia tăng thường đi kèm với sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân.

Trong bối cảnh thị trường hiện tại, mặc dù các điều chỉnh chiến thuật có thể xuất hiện, nhưng chiến lược đầu tư vào kim loại quý vẫn rất hấp dẫn. Các nhà đầu tư được khuyến khích theo dõi các đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng chung và luôn chú ý đến sự thay đổi của các bên tham gia thị trường cũng như những tác động tiềm tàng của nó đối với diễn biến giá trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước bất động

Giá vàng hôm nay 10/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt đi ngang giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 140,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 140,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 140 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 136,8 – 139,8 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.