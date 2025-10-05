Ứng phó với cơn bão số 11, điều chỉnh nhiều chuyến bay đảm bảo an toàn hàng không

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh các chuyến bay số hiệu VN1186 và VN1188 hành trình TP.HCM - Hải Phòng; VN1187 hành trình Hải Phòng - TP.HCM có giờ khởi hành mới lần lượt là 16h00, 17h35 và 18h35. Chuyến bay số hiệu VN592 và VN593 hành trình giữa Hà Nội và Hồng Kông (Trung Quốc) cất cánh lúc 12h15 và 16h15 (giờ địa phương).

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, các chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 6/10 dự kiến khai thác bình thường.

Tuy nhiên, tùy theo tình hình thời tiết thực tế, Vietnam Airlines sẽ chủ động điều hành lịch bay linh hoạt và thông tin đến hành khách để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietnam Airlines đề nghị hành khách có kế hoạch bay trong ngày 6/10 chủ động theo dõi tình hình giao thông tại khu vực đến sân bay, đặc biệt tại các thành phố chịu ảnh hưởng của bão, để bố trí thời gian di chuyển hợp lý và có mặt tại sân bay đúng giờ làm thủ tục.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Vietnam Airlines.

Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được cập nhật trên fanpage, website của Hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Vietnam Airlines rất xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của cơn bão Matmo.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam triển khai ứng phó bão số 11 (bão Matmo) và đánh giá các sân bay Cát Bi và Vân Đồn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này.

Bên cạnh đó, các sân bay Nội Bài, sân bay Vinh, sân bay Thọ Xuân cũng đã được yêu cầu sẵn sàng ứng phó khi bão có chuyển biến bất thường.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Trung tâm cảnh báo thời tiết hàng không sẽ liên tục cập nhật tình hình, dự báo sức gió tại cảng hàng không để kịp thời điều hành hoạt động bay.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không chủ động điều chỉnh lịch bay đảm bảo an toàn khai thác.

Cảng vụ hàng không miền Bắc được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác ứng phó bão tại các cảng hàng không.