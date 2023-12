Người phụ nữ đầu tư bất động sản bị "cò đất" chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Gửi tiền cho “cò đất” để nhờ mua đất, một người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Ngày 7/12, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Lê Viết Sang (SN 1969, trú phường Thuận Lộc, TP.Huế).

Theo cáo trạng, qua mạng xã hội Facebook, Sang làm quen với bà L.T.T.H (SN 1963, định cư tại Cộng hòa Liên Bang Đức). Thời gian này, Sang thuê mặt bằng tại quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bán cà phê và có đặt thêm bảng hiệu "môi giới bất động sản".

Bị cáo Lê Viết Sang tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Minh.

Sau thời gian nhắn tin qua lại trên Facebook, bà H về Việt Nam và đến quán cà phê của Sang tại Đà Nẵng thăm chơi. Bà H cũng đến thăm nhà Sang tại TP.Huế và ở lại tại đây khoảng 1 tuần.

Tiếp đó, Sang gặp và giao lưu ăn uống với nhóm bạn của bà H, trong đó có bà Nguyễn Kim C (SN 1964, trú TP.Nam Định). Sang tự giới thiệu với bà C là mình đang môi giới, kinh doanh bất động sản tại TP.Đà Nẵng. Do có nhu cầu mua đất để đầu tư kiếm lời, nên bà C nhờ Sang mua đất giúp mình.

Sau đó, Sang cùng bà H vào Đà Nẵng tìm đất, rồi quay clip gửi cho bà C xem. Sang bảo có mua một số lô đất ở huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Tin lời Sang là thật nên bà C chuyển tiền nhờ Sang mua đất và đứng tên.

Bà C đã trực tiếp và nhờ những người quen chuyển tiền cho Sang tổng cộng 23 lần với tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Sau đó, Sang chuyển cho người quen của bà H (theo yêu cầu và đồng ý của bà H, bà C) số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, còn lại gần 4,9 tỷ đồng Sang chiếm đoạt.

Số tiền chiếm đoạt được, Sang mua 1 ô tô trị giá 1,7 tỷ đồng và 1 thửa đất trị giá 1,9 tỷ đồng. Sau đó, Sang chặn Zalo, Facebook của bà H và thay đổi số điện thoại để cắt đứt mọi liên lạc với bà H, bà C và lẩn trốn vào một tỉnh phía Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo Sang không nhận tội. Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, HĐXX tuyên phạt Sang 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc Sang phải trả lại cho bà C số tiền gần 4,9 tỷ đồng.