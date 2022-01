Nhà máy Thủy điện Hòa Bình phải được đảm bảo an ninh, an toàn

Tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đà diễn biến rất bất lợi. Kết thúc mùa lũ (15/9/2021), mực nước hồ Hòa Bình thấp hơn mực nước dâng bình thường 12,04 m, gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác tích nước phục vụ đổ ải vụ Đông xuân năm 2022.

Đảm bảo an ninh, an toàn Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: EVN

Theo ông Phạm Văn Vương – Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, năm vừa qua, tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đà diễn biến rất bất lợi. Kết thúc mùa lũ (15/9/2021), mực nước hồ Hòa Bình thấp hơn mực nước dâng bình thường 12,04 m, gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác tích nước phục vụ đổ ải vụ Đông xuân năm 2022.

Khắc phục mọi khó khăn, năm qua, sản lượng điện sản xuất của công ty đạt 7,961 tỷ kWh, đạt gần 101% so với kế hoạch điều chỉnh. Công trình được thực hiện đầy đủ các nội dung quan trắc tình trạng. Kết quả quan trắc được các cấp có thẩm quyền và Hội đồng Tư vấn KH&CN về an toàn hệ thống thuỷ điện trên bậc thang sông Đà đánh giá là an toàn, ổn định, đảm bảo đủ điều kiện vận hành theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Công ty luôn thực hiện đúng phương thức huy động tổ máy và công suất; đáp ứng yêu cầu duy trì ổn định vận hành hệ thống điện (về điều tần, chạy bù đồng bộ điều chỉnh điện áp ...). Trong năm, không có sự cố phải dừng máy; các chỉ tiêu kỹ thuật vận hành đều đạt và tốt hơn kế hoạch giao.

Năm 2022, EVN chỉ đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục vận hành công trình an toàn và hiệu quả, bảo đảm an toàn đập và hồ chứa, điều tiết khai thác tối ưu nguồn nước cho phát điện và các nhu cầu sử dụng nước phía hạ lưu, tích nước hồ chứa kịp thời sẵn sàng chuẩn bị cho mùa khô,...