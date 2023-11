Ngân hàng Agribank thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác tại phố Hàng Buồm, Hà Nội. Sau 7 lần đăng bán, ngôi nhà phố cổ này giảm từ 60,5 tỷ xuống còn 30,6 tỷ đồng.

Thửa đất của ngôi nhà phố cổ nằm trên "đất vàng" có diện tích 100,8m2 với hình thức sử dụng riêng, mục đích là đất ở tại đô thị. Nhà ở trên đất có diện tích sàn 205,2 m2. Đây là tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty TNHH AJMAL Việt Nam tại Agribank chi nhánh Hà Thành. Hiện tại, giá khởi điểm cho tài sản trên là 30,6 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT), tương đương khoảng 303 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 7 ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Thành thông báo bán đấu giá ngôi nhà phố cổ này, mức giá khởi điểm này đã giảm 3,4 tỷ đồng so với lần thông báo đấu giá gần nhất vào tháng 10/2023 và giảm gần 8 tỷ đồng so với hồi tháng 6/2023. Còn nếu so với giá khởi điểm trong lần rao bán hồi tháng 8/2022 (giá khởi điểm của căn nhà lên tới 60,5 tỷ đồng, tương đương 605 triệu đồng/m2) thì mức giá trên đã được giảm đi một nửa.

Trong đó, người tham gia đấu giá phải nộp số tiền đặt cọc là 3,06 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm. Các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến tài sản đấu giá người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải chịu thanh toán.

Ngôi nhà số 110 phố hàng Buồm đang được rao bán với giá 30,6 tỷ đồng (Ảnh: TN)

Vào thời điểm giữa tháng 10, Agribank cũng thông báo bán đấu giá một căn nhà phố cổ khác tại Hà Nội (địa chỉ số 19 Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm). Căn nhà này nằm trên khu đất rộng 160m2 với diện tích sàn hơn 287m2. Đây là tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty TNHH thương mại xăng dầu Đại Việt tại Agribank chi nhánh Hà Thành.

Giá khởi điểm cho lần đấu giá này là 60 tỷ đồng, tương đương khoảng 375 triệu đồng/m2, giảm mạnh so với lần đầu rao bán hồi tháng 8/2022 với giá khởi điểm 107 tỷ đồng, tương đương khoảng 668 triệu đồng/m2. Trong hơn một năm, giá cả tại các căn nhà thế chấp nêu trên đã giảm tới hàng chục tỷ đồng. Dù đã trải qua nhiều lần vừa rao bán vừa giảm mạnh, song, kết quả đấu giá vẫn bất thành.

Thời gian gần đây, tình hình kinh tế không mấy khả quan khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ gặp khó, tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ của khách hàng khiến rủi ro nợ xấu gia tăng. Để cứu vớt các khoản nợ xấu, các ngân hàng đang phải “ráo riết” công bố danh sách các bất động sản phát mãi, vốn là tài sản thế chấp cho các khoản vay của khách hàng cần xử lý để thu hồi nợ với giá trị rất lớn.

Đối với các ngân hàng, mặc dù được rao bán nhiều lần với mức chiết khấu ngày càng hấp dẫn, nhiều bất động sản phát mãi vẫn khó thanh khoản. Theo các chuyên gia, một phần do các nguyên nhân khách quan của thị trường, của nền kinh tế. Một phần do việc định giá bất động sản phát mãi không dựa theo giá trị thực tế mà tính cả gốc và lãi nên việc bán các tài sản này ngày càng khó. Trong khi đó, có những tài sản bị giới hạn thời gian và tỷ lệ giảm giá.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản, việc mua bất động sản phát mãi, thanh lý là cơ hội để khách hàng sở hữu tài sản với mức giá khá hấp dẫn so với thị trường với giấy tờ pháp lý đã được thẩm định kỹ càng, sẵn sàng chuyển nhượng cho người mua và nguồn tài chính đảm bảo với các gói vay tài chính từ ngân hàng phát mãi tài sản. Tuy nhiên để tránh được những rủi ro tiềm ẩn, người mua cần cẩn trọng, lưu ý.

Ngoài ngân hàng Agribank, vào tháng 3/2023, ngân hàng Vietcombank cũng phải rao bán ngôi nhà phố cổ tại 29 phố Hàng Thiếc (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với giá khởi điểm 52 tỷ đồng trên thửa đất có diện tích 154m2. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở riêng lẻ, diện tích sàn 230m2, diện tích xây dựng 103,4m2.