Ngày 10/3, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra tại căn nhà trên đường Thống Nhất, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), lực lượng công an phát hiện hơn 3.000 kit xét nghiệm Covid-19, cùng nhiều khẩu trang, cồn, găng tay không nguồn gốc.

Các lực lượng đang làm việc tại căn nhà nằm đường Thống Nhất, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) để xác định nguồn gốc kít xét nghiệm nhanh Covid-19. Ảnh: C.T

Vào chiều 9/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra kho hàng trong căn nhà nằm đường Thống Nhất, TP. Nha Trang. Cảnh sát phát hiện trong 10 thùng carton có hơn 3.000 kít xét nghiệm nhanh Covid-19 do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hóa đơn chứng từ và do bà Võ Thị Mỹ Lan (quê thị xã Ninh Hòa) làm chủ.

Tại buổi làm việc, bà Lan nói toàn bộ kit xét nghiệm đặt mua trên mạng với giá 38.000 đồng/kít, về bán lại lời 4.000 đồng mỗi bộ. Toàn bộ số hàng này bị niêm phong, xử lý. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên mua kit xét nghiệm Covid-19 và các loại thuốc tại các cửa hàng có đăng ký kinh doanh hợp pháp. Khi phát hiện hàng giả, kém chất lượng hoặc tăng giá thì trình báo để cơ quan chức năng xử lý.