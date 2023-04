Nhiều người ở Thừa Thiên Huế bị lừa tiền tỷ khi góp vốn đầu tư qua mạng

Nhiều người ở Thừa Thiên Huế bị lừa đảo tiền tỷ do góp vốn kinh doanh vào các dự án “khủng” do người lạ giới thiệu qua mạng Internet.

Ngày 20/4, theo tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đang điều tra làm rõ tình trạng nhiều người bị lừa đảo tiền tỷ từ việc góp vốn kinh doanh vào các dự án "khủng" do người lạ giới thiệu qua mạng Internet.

Theo trình bày của bà L.T.T (trú TP.Huế), giữa tháng 2/2023, bà nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0927.0132… của một người tự xưng tên là Trần Tuấn Hoàng về việc tư vấn tham gia các quỹ đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại website pvep.top. Khi vào website này, bà T thấy được nhiều hình ảnh quảng bá về các dự án "khủng" với quy mô đầu tư lên đến hàng triệu tỷ đồng.

Nhiều người ở Thừa Thiên Huế bị lừa đảo tiền tỷ do góp vốn kinh doanh vào các dự án “khủng” do người lạ giới thiệu qua mạng Internet. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ người gọi điện cho bà T, bà sẽ được hưởng từ 2 - 4% lợi nhuận vốn đầu tư/ngày khi góp vốn vào các dự án. Ví dụ nếu bà góp vốn 1 tỷ đồng thì sẽ được hưởng từ 20-40 triệu đồng/ngày, góp 500 triệu đồng sẽ được hưởng từ 10-20 triệu đồng/ngày…

Sau khi nghe người xưng tên Trần Tuấn Hoàng tư vấn, bà T đăng ký tài khoản đầu tư và cài đặt ứng dụng "pvep" về điện thoại để bắt đầu tham gia góp vốn.

Bà T đã 15 lần chuyển khoản đầu tư tài khoản ngân hàng cá nhân vào tài khoản ngân hàng SHB số 0586239193 mang tên Nguyễn Thị Thảo M. Cả 15 lượt chuyển tiền này đều được bà T thực hiện theo hướng dẫn phần mềm mà bà đã cài đặt khi tham gia đầu tư vào dự án.

Bà T góp góp vốn với tổng số tiền 9,7 tỷ đồng, trong đó lần chuyển cao nhất là gần 500 triệu đồng và lần thấp nhất là 300 triệu đồng. Sau mỗi lần chuyển khoản, hệ thống luôn có thông báo xác nhận tiền với bà T là tiền đã vào tài khoản. Để có số tiền 9,7 tỷ đồng góp vốn đầu tư, bà T đã huy động, mượn của nhiều người thân, bạn bè.

"Sau 5 ngày, tôi chuyển 15 lượt tiền thì đến hạn rút vốn lãi. Lúc này, tôi vào ứng dụng "pvep" để thực hiện các lệnh rút tiền về tài khoản của mình nhưng không ngờ toàn bộ tài khoản đã bị đóng băng, tất cả các thông tin xác nhận giao dịch của tài khoản đầu tư đều biến mất. Lúc này tôi mới biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bà T tường trình.

Bà N.T.T.T (trú TP.Huế) cũng vừa đến cơ quan công an trình báo bị lừa đảo số tiền hơn 6,4 tỷ đồng do đầu tư trên sàn giao dịch điện tử. Thông qua mạng xã hội Instagram, bà N.T.N.T đồng ý kết bạn với một người nước ngoài xưng tên là "Jack". Sau một thời gian trò chuyện, tìm hiểu, bà N.T.T.T đồng ý tham gia đầu tư trên sàn giao dịch tiền điện tử và tiền tệ có tên Hkdbitexchange thông qua lời giới thiệu của Jack.

Theo hướng dẫn của Jack, bà N.T.T.T thực hiện đăng ký tài khoản đầu tư, tiến hành nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để mua đồng USDT và bán lại trên sàn để thu lợi với lãi suất 10%. Lần thứ nhất, bà nạp 5 triệu đồng vào tài khoản 19038275080010 đứng tên Hoang Thi Dao và rút được vốn lãi 5,5 triệu đồng. Sau lần đầu trót lọt, lần thứ hai bà nạp 25 triệu đồng vào tài khoản trên và rút được vốn lãi 27,5 triệu đồng. Lần thứ ba, bà nạp 70 triệu đồng vào tài khoản 19038283332010 đứng tên Bui Quang Tung và rút được vốn lãi 77 triệu đồng.

Sau 3 lần đầu tư và thu được vốn lãi, bà tin tưởng và tiếp tục nạp thêm 1,250 tỷ đồng để mua 50.000 USDT trên sàn giao dịch nêu trên. Lúc này, Jack liên hệ và tư vấn cho bà nâng cấp tài khoản lên "VIP 1" bằng cách đầu tư 300.000 USDT để được miễn phí phí giao dịch. Jack còn gợi ý về việc sẽ cho bà vay số USDT còn thiếu.

Sau đó, bà nạp thêm 5.150 triệu đồng vào các tài khoản 19038283332010 của Bui Quang Tung và 19038283294011 của Tran Thi Thuy Dương để mua 206.000 USDT. Cùng với 100.000 USDT mà Jack đã nạp vào cho bà mượn trước đó thì tài khoản đầu tư của bà lúc này có hơn 300.000 USDT.

Sau nhiều lần thực hiện không thành công các lệnh rút vốn và lãi, bà đã liên hệ tổng đài và được biết hệ thống không chấp nhận hoạt động nâng cấp "VIP 1" của chủ tài khoản do chưa nạp đủ tiền. Bà được yêu cầu nạp đủ 300.000 USDT để hoàn tất hoạt động nâng cấp. Khi bà thông tin rằng số USDT của mình nộp và Jack cho mượn đã đủ thì các đối tượng giải thích hệ thống không chấp nhận USDT được chuyển từ tài khoản của người khác nên phần USDT do Jack nạp vào là không hợp lệ.

Sau nhiều ngày không rút được tiền, bà biết được mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã trình báo cơ quan công an. Theo xác nhận của cơ quan công an, tổng số tiền bà N.T.T bị lừa là 6,4 tỷ đồng.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng những phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, gây nhiều thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh và xử lý có hiệu quả nhiều vụ án. Tuy nhiên, thời gian gần đây vẫn tiếp tục có nhiều người sập bẫy dù thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới.