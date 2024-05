Nhiều tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ được thu phí không dừng, không có barrier

Bộ GTVT đã quyết liệt triển khai ETC tại tất cả các trạm thu phí BOT, được vận hành đồng bộ trên toàn quốc, trong đó tổ chức thu phí không dừng hoàn toàn trên các tuyến cao tốc.

Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ về dự án thu phí tự động không dừng (ETC), được triển khai đại trà trên đường cao tốc, quốc lộ từ năm 2015.

Theo Bộ GTVT, lộ trình triển khai hệ thống thu phí ETC dự kiến qua 3 giai đoạn lớn: Giai đoạn 1 (đơn làn ETC có barier) dự kiến thực hiện từ năm 2016 đến năm 2023.

Giai đoạn 2 (đơn làn tự do ETC, không có barrier) dự kiến thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025. Giai đoạn 3 (đa làn tự do ETC, không có barrier) dự kiến từ năm 2026 trở đi.

Trạm thu phí Cao Bồ. Ảnh: TA

Đến nay, hệ thống thu phí điện tử không dừng triển khai đã đạt được mục tiêu 100% các làn sử dụng đơn làn ETC có barrier (không còn làn thu phí 1 dừng MTC) trên các tuyến đường cao tốc được phép thu phí.

"Số lượng các phương tiện dán thẻ, mở tài khoản thu phí tính đến ngày 15/4/2024 gần 5,5 triệu phương tiện đã dán thẻ tham gia dịch vụ, đạt khoảng 97% tổng số phương tiện", Bộ GTVT cho biết.

Đối với kế hoạch thu phí các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT đã chấp thuận cho dự án thành phần cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được thí điểm mô hình hệ thống thu phí điện tử không dừng bỏ barie đầu vào. Tại trạm thu phí này, đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier), không có làn MTC.

Bộ GTVT tiếp tục cho phép thí điểm mô hình này đối với các dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Dự án Nha Trang - Cam Lâm đã lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí theo mô hình thí điểm, đánh giá chỉ số hiệu năng vận hành (KPI) hệ thống thu phí điện tử không dừng, kết quả triển khai vận hành thử cơ bản đáp ứng các chỉ số theo yêu cầu.

Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang triển khai lắp đặt hệ thống thu phí theo mô hình thí điểm.

Về mở rộng dịch vụ thu phí không dừng đối với các dịch vụ khác, Bộ GTVT cho biết, đã chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) khẩn trương triển khai dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại các cảng hàng không, sân bay, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, tại một số sân bay lớn đã được triển khai lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.

Để đáp ứng việc chuyển đổi sang giai đoạn 2 (đơn làn tự do ETC) và giai đoạn 3 (đa làn tự do ETC), Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hình thức thu phí không dừng và các quy định pháp luật có liên quan.

Các văn bản quy phạm pháp luật đang được xây dựng, cập nhật để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thức thu phí điện tử không dừng như: Luật Đường bộ; xây dựng nghị định về thanh toán điện tử giao thông để hướng dẫn nội dung thu phí điện tử trong dự thảo Luật Đường bộ.

Khi Luật Đường bộ và các văn bản dưới luật được thông qua và có hiệu lực sẽ là cơ sở để triển khai hình thức thu phí điện tử đơn làn, đa làn tự do theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; mở rộng dịch vụ thu phí không dừng đường bộ đối với các dịch vụ giao thông khác như thu phí cảng hàng không, sân bay, cảng biển, bãi đỗ xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm…