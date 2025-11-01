Nhờ đâu "ông trùm sân bay" ACV báo lãi lớn?

Trong quý III/2025, ACV có doanh thu thuần 6.476 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 37% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 3.998 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của ACV cho thấy, doanh thu tài chính của ACV tăng lên 371 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; Chi phí tài chính giảm xuống còn 40 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước do không còn gánh nặng lỗ tỷ giá như năm trước.

Sân bay Long Thành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ACV đạt doanh thu thuần gần 19.166 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.935 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng lần lượt 13.9% và 5.3% so với cùng kỳ.

Với kết quả có được, ACV đã hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và vượt 5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2025.

Tại thời điểm 30/9/2025, Tổng Công ty sở hữu khối tài sản ngắn hạn lên tới 33.600 tỷ đồng, trong đó tiền mặt đạt 4.700 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng hơn 15.300 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn cũng tăng mạnh lên gần 52.550 tỷ đồng, cao hơn 16.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản cố định tăng từ 12.000 tỷ đồng lên hơn 20,700 tỷ đồng.

Ngoài ra, ACV ghi nhận nợ ngắn hạn hơn 9.000 tỷ đồng, với nợ vay ngắn hạn chỉ 430 tỷ đồng. Nợ dài hạn đạt hơn 10.150 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn chiếm phần lớn với 9.800 tỷ đồng.

ACV được nhiều người ví von với tên gọi là "ông trùm sân bay" khi đang quản lý 23 sân bay trên toàn quốc, lý giải về kết quả kinh doanh, lãnh đạo ACV cho biết, hiện nay, thị trường hàng không quốc tế đang có đà phục hồi mạnh mẽ giúp ACV có được kết quả kinh doanh tốt.

Số liệu thống kê cho thấy trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón 15,4 triệu khách nước ngoài, tăng 21,5% so với cùng kỳ, với 3 thị trường dẫn đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Trong khi đó, phần giá vốn tăng cao chủ yếu do phát sinh thêm khoản khấu hao từ nhà ga hành khách T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất - mới đi vào hoạt động từ tháng 4/2025.

Hiện, ACV đang tập trung nguồn lực vào dự án trọng điểm sân bay Long Thành, với kế hoạch đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025 và chính thức vận hành thương mại trong nửa đầu năm 2026. Chi phí xây dựng dở dang cho siêu dự án này đã lên tới 28.000 tỷ đồng, tăng thêm 8.000 tỷ đồng so với đầu năm.