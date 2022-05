Nhức nhối buôn bán phân bón giả, kém chất lượng trên địa bàn Hưng Yên

Trong 09 mẫu phân bón của 04 cơ sở kinh doanh bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Hưng Yên lấy kiểm nghiệm chất lượng so với chỉ tiêu công bố trên bao bì sản phẩm thì có tới 04 mẫu vi phạm. Đặc biệt, có những mẫu là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ của Cục QLTT tỉnh Hưng Yên, trong tháng 3 năm 2022, Đội QLTT số 1 đã tiến hành lấy 09 mẫu phân bón có dấu hiệu vi phạm về chất lượng hàng hóa của 04 cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn thành phố Hưng Yên để kiểm tra chất lượng phân bón với mức chất lượng công bố trên bao bì, nhãn mác.

Đội trưởng Đội QLTT số 1 lấy mẫu phân bón để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm so với chỉ tiêu công bố trên bao bì sản phẩm.

Các mẫu phân bón là hàng giả, hàng kém chất lượng bị Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hưng Yên phát hiện, xử lý.

Kết quả thử nghiệm đối với 09 mẫu phân bón của Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC, địa chỉ: Lô 6, BT4, KĐT mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội cho thấy có 03 mẫu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và 01 mẫu là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng. Kết quả xử lý đối với các cơ sở có mẫu vi phạm như sau:

Đối với Hộ kinh doanh Trịnh Chí Thanh, địa chỉ: Nễ Châu, Xã Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng với hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Mẫu phân bón vi phạm là: phân bón NPK Max One 16-9-21+TE do Công ty cổ phần phân bón Max One, địa chỉ: Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Cần Giuộc, Long An sản xuất.

Đối với Chi nhánh Hưng Yên - Công ty TNHH thương mại Tuấn Tú, địa chỉ: Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, phạt vi phạm hành chính 30.000.000 đồng. Hành vi vi phạm là: Buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Mẫu phân bón vi phạm là: Phân bón NPK 16-16-8+13S Lộc Điền do Nhà máy phân bón Lộc Điền – Công ty TNHH thương mại Tuấn Tú sản xuất, địa chỉ: KCN Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Đối với Hộ kinh doanh Lê Văn Chìu, địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, phạt hành chính 70.000.000 đồng với 2 hành vi vi phạm là: Buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng. Mẫu phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng là: Phân bón Hữu Nghị NPK 15.15.15 là sản phẩm của Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị, địa chỉ: Khu Công Nghiệp và Đô thị Hoàng Long, P.Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mẫu phân bón là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng là: Phân bón NPK An Hưng 15-7-5+5S+TE (do chỉ tiêu chất lượng P2O5hh chỉ đạt mức nhỏ hơn 70% so với mức ghi trên bao bì hàng hóa) là sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư An Hưng, địa chỉ: Lô CN 11, Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Qua những vụ việc này có thể thấy trong 09 mẫu phân bón được lấy để thử nghiệm chất lượng thì có tới 04 mẫu là vi phạm, điều này cho thấy việc kiểm soát chất lượng thường xuyên đối với mặt hàng phân bón là hết sức cần thiết và cần được triển khai đồng loạt trên nhiều địa bàn của tỉnh Hưng Yên để hiệu quả quản lý nhà nước đạt được kết quả cao.