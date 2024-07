Những cơ quan, đơn vị nào đứng đầu về chuyển đổi số ở Đà Nẵng?

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn.

Theo đó, trong bảng xếp hạng có 6 đơn vị xếp loại xuất sắc, phần lớn các đơn vị xếp loại tốt, khá và có 4 đơn vị xếp loại trung bình khá.



Cụ thể, ở khối sở, ban, ngành, 4 đơn vị xếp loại xuất sắc, có thứ hạng dẫn đầu là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải và Sở Khoa học và Công nghệ; có 7 đơn vị xếp loại tốt; 9 đơn vị xếp loại khá; 4 đơn vị xếp loại trung bình khá.

Đối với khối cơ quan Trung ương, 2 đơn vị dẫn đầu, xếp loại tốt là Công an thành phố và Cục Hải quan; có 2 đơn vị xếp loại tốt; 2 đơn vị xếp loại khá.

UBND quận Thanh Khê, UBND quận Hải Châu, UBND huyện Hòa Vang là 3 địa phương xếp loại tốt, dẫn đầu khối UBND quận, huyện; 4 địa phương còn lại xếp loại khá.

Đà Nẵng nhiều năm đứng đầu về chuyển đổi số. Ảnh: Đình Thiên

Đối với khối UBND phường, xã, các địa phương xếp loại xuất sắc gồm: UBND phường Thạc Gián; UBND xã Hòa Sơn; UBND xã Hòa Liên; UBND xã Hòa Tiến; UBND xã Hòa Nhơn; UBND xã Hòa Châu; UBND xã Hòa Ninh; UBND phường An Hải Đông; UBND phường Hòa Minh; UBND phường Hòa Hiệp Bắc. Có 7 phường xếp loại khá; các xã, phường còn lại xếp loại tốt.

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2023 và đề xuất của Hội đồng đánh giá, xếp hạng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thống nhất biểu dương, khen thưởng các cơ quan, địa phương đã nỗ lực, tích cực cải thiện công tác chuyển đổi số năm 2023, gồm: Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 14 cơ quan đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2023, gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an thành phố; Cục Hải quan thành phố; UBND quận Thanh Khê; UBND phường Thạc Gián; UBND phường Hòa Thuận Tây; UBND xã Hòa Sơn; UBND phường An Hải Đông; UBND phường Khuê Trung; UBND phường Hòa Minh; UBND phường Mỹ An.