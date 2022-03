Những điều chưa được bật mí từ dòng thẻ VIB Online Plus 2in1

Online Plus 2in1 là dòng thẻ tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế đầu tiên tại Đông Nam Á của Ngân hàng Quốc Tế VIB với siêu ưu đãi giảm ngay 50% lên đến 11.7 triệu đồng/năm cho các giao dịch qua ứng dụng Grab.

Tuy nhiên, câu chuyện phía sau vì sao VIB lựa chọn giải pháp 2 chip mà không phải 1 chip cho dòng thẻ tích hợp này dù công nghệ thẻ của ngân hàng này hoàn toàn cho phép, điều đó cũng vô cùng thú vị nhưng chưa được nhắc nhiều.

Từ tháng 4-2021, sự kiện ra mắt dòng thẻ Online Plus 2in1 gây ấn tượng bởi đây là dòng thẻ tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á, đánh dấu bước đi tiên phong của ngân hàng Việt trên thị trường thẻ đầy năng động và cạnh tranh trong khu vực.

Đến nay, sự thuận tiện của thẻ Online Plus 2in1 với việc tích hợp 2 chip trên cùng 1 thẻ tiếp tục giúp VIB trở thành một trong những ngân hàng ghi dấu ấn khi tạo cho người dùng sự trải nghiệm vô cùng dễ dàng.

Cụ thể, với 2 đầu chip cho thẻ tín dụng và thẻ thanh toán trên cùng một thẻ, người dùng sẽ thao tác nhanh gọn, đơn giản trong việc chọn đầu chip sử dụng như các thẻ họ đã quen dùng hiện nay. Trên thẻ Online Plus 2in1 hiển thị rõ đầu chip của thẻ Credit (thẻ tín dụng) và Debit (thẻ thanh toán). Người dùng khi giao dịch tại POS sẽ chọn quẹt đầu chip Credit cho tài khoản thẻ tín dụng và thực hiện giao dịch bằng thẻ thanh toán ở đầu chip của thẻ Debit.

Tương tự, khi giao dịch tại ATM, chủ thẻ cũng dễ dàng rút tiền bằng thẻ tín dụng với đầu chip Credit và rút tiền bằng thẻ thanh toán với đầu chip Debit mà không phải mất thời gian chọn lựa tài khoản thẻ tín dụng hay thẻ thanh toán khi tích hợp chỉ trên một đầu chip. Ngay cả nhân viên bán hàng tại các điểm cung cấp dịch vụ cũng sẽ thực hiện thanh toán nhanh và tiện hơn cho khách hàng khi không phải thao tác để chọn tài khoản thẻ tín dụng hay thanh toán như với thẻ một đầu chip. Giải pháp 2 chip mà VIB chọn lựa càng thể hiện tính tiện lợi khi thực tế hiện nay không phải là toàn bộ các máy chấp nhận thẻ (POS) đều hỗ trợ giao dịch trên một chip tích hợp

Đặc biệt, theo tìm hiểu với dòng thẻ tích hợp 2 đầu chip như Online Plus 2in1, người dùng sẽ yên tâm vì độ an toàn, bảo mật bởi 2 tài khoản thẻ thanh toán và thẻ tín dụng là riêng biệt, sẽ khó tấn công hơn. Với cơ chế bảo mật kép của giải pháp 2 chip, trong trường hợp hacker muốn xâm nhập vào tài khoản của khách hàng thì phải thực hiện hai lần.

Không chỉ có ưu điểm vượt trội về sự thuận tiện trong thao tác thanh toán và tăng cường bảo mật để người dùng thoải mái thanh toán online, VIB Online Plus 2in1 còn là dòng thẻ đánh dấu bước ngoặt trong công nghệ thanh toán khi mọi nhu cầu giao dịch đều được thực hiện dễ dàng chỉ với một chiếc thẻ, một lần chạm, một cú nhấp chuột.

Chiếc thẻ thông minh này còn có khả năng tự động lưu lại số thẻ trong ứng dụng Grab cài đặt trên điện thoại của chủ thẻ và tự động kết nối với ứng dụng này để tích điểm ngay cho mọi tiêu dùng của chủ thẻ với ưu đãi tích điểm gấp 20 lần so với các giao dịch thông thường. Thẻ cũng có thể kết nối với hệ thống của các đối tác mua sắm trực tuyến lớn để tích lũy điểm thưởng và nhận mã khuyến mại. Điểm tích lũy của Online Plus 2in1 dễ dàng quy đổi thành điểm Grab để liên kết chi tiêu hưởng ưu đãi.

Với những tín đồ sử dụng dịch vụ của xe công nghệ như Grab, khách hàng khi mở thẻ tín dụng Online Plus 2in1 trên ứng dụng Grab sẽ được miễn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 60 ngày kể từ ngày phát hành thẻ tín dụng cùng 500.000 đồng voucher code sử dụng Grab Transport, Grab Food, Grab Mart ngay khi mở thẻ. Ngoài ra, chủ thẻ VIB Online Plus 2in1 còn được hoàn tiền 100% giá trị giao dịch lưu thẻ đầu tiên (tối đa đến 300.000 đồng) thực hiện trên ứng dụng trực tuyến Grab trong 90 ngày đầu tiên từ ngày mở tài khoản thẻ.

Thêm ưu đãi mới nhất không thể bỏ qua cho chủ thẻ Online Plus 2in1 là tại chương trình "Best VI tận hưởng Best ưu đãi 365 ngày" của VIB khi có hàng loạt ưu đãi liên hoàn quanh năm. VIB đã bắt tay với 25 thương hiệu nổi tiếng, mang đến đặc quyền cứ chi tiêu là nhận giảm giá nhằm đáp ứng 3 nhu cầu thường trực của khách hàng là ẩm thực - mua sắm - du lịch.

Cụ thể, chủ thẻ sẽ được giảm đến 30% cho chi tiêu ẩm thực khi thanh toán bằng thẻ tín dụng tại các bữa tiệc hàng trăm món ngon ở nhiều nhà hàng. Ưu đãi liền tay đến 20% khi mua sắm, lên đến 1 triệu đồng cho chủ thẻ VIB khi mua sắm trực tuyến tại Shopee, Tiki, Lazada, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Tiết kiệm thêm 10% dù du lịch quanh năm, như từ ngày 1/3 đến 31/5, Vietnam Airlines đang có ưu đãi hoàn tiền 350.000 cho hóa đơn từ 3,5 triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng VIB; Traveloka giảm ngay 200.000 cho giao dịch từ 2 triệu khi thanh toán trực tuyến đặt vé máy bay, khách sạn, gói trải nghiệm đến ngày 31/8. Đặt phòng trực tiếp, chủ thẻ VIB cũng được ưu đãi đến 45%...

Định vị là ngân hàng dẫn đầu xu thế thẻ, VIB kiên định với cam kết hướng tới lối sống không tiền mặt và thông minh hơn tại Việt Nam.

Khách hàng có thể mở thẻ VIB Online Plus 2in1 từ bất cứ đâu, hoàn toàn trực tuyến ngay cả vào cuối tuần, chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động: truy cập trang thẻ tín dụng trên website https://vib.com.vn, chọn thẻ Online Plus 2in1 và bấm "Đăng ký ngay" hoăc từ chính ứng dụng Grab, nhập thông tin theo mẫu trong 3 - 5 phút, nhận kết quả phê duyệt hạn mức tín dụng đến 200 triệu đồng sau 15-30 phút; nhận thông tin thẻ ảo sau 5 giây qua MyVIB và có thể bắt đầu chi tiêu online ngay.