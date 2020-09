Những khu dân cư vắng bóng người ở thành phố Thủ Đức tương lai

Khu dân cư Khang An (quận 9) với hàng loạt căn biệt thự trị giá cả chục tỷ đồng cũng đã bị bỏ hoang trong hơn 10 năm nay và ngày càng xuống cấp trầm trọng. Dự án có quy mô 115.419 m2, gồm 350 nền biệt thự song lập và đơn lập, nhà liền kề kết hợp với khu thương mại và chung cư cao 9 tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An làm chủ đầu tư.