Quảng Nam: Những xã nào của huyện Thăng Bình phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2025?

Năm 2025, huyện Thăng Bình đặt mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với 18/18 xã đã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2024 gồm: Bình Tú, Bình Giang, Bình Quý, Bình Định, Bình An, Bình Trị, Bình Trung, Bình Sa, Bình Phú, Bình Triều, Bình Nguyên, Bình Đào, Bình Phục, Bình Hải, Bình Dương, Bình Nam, Bình Quế, Bình Lãnh; phấn đấu tăng bình quân chung số tiêu chí xã NTM đạt chuẩn trên địa bàn huyện 19/19 tiêu chí/xã vào cuối năm 2025.

Năm 2025, huyện Thăng Bình phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: T.H.

Đối với các xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024 gồm: Bình Giang, Bình Đào và Bình Nam tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 chậm nhất ngày 28/02/2025; các xã phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2025 gồm: Bình Sa, Bình Phục, Bình Trung và Bình Tú trình UBND tỉnh thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2025 trước ngày 30/6/2025.

Tiếp tục rà soát đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM nâng cao tại các xã còn lại nằm trong lộ trình 2021-2025 của tỉnh gồm: Bình Định (sáp nhập Bình Định Bắc và Bình Định Nam), Bình Quý, Bình An, Bình Triều; phấn đấu xây dựng 2 xã Bình Phú và Bình Đào đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, trình UBND tỉnh thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025 trước ngày 30/6/2025.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Bình Sa phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2025. Ảnh: T.H.

Về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tập trung thẩm định, xét, công nhận các thôn thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 gồm: Xuân Thái, xã Bình Định; Tất Viên, xã Bình Phục; Tú Ngọc A, xã Bình Tú; Phước Ấm và Phước Châu, xã Bình Triều; An Thành 1 và An Thành 3, xã Bình An; Vinh Huy, xã Bình Trị; Hiền Phong và Bắc Bình Sơn, xã Bình Lãnh; Bình Xá, xã Bình Quế; Phước An, xã Bình Hải; Tiên Đỏa và Bình Trúc, xã Bình Sa; Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên; phấn đấu năm 2025 có 15 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm 7 thôn năm 2025 gồm: Trà Long và Vĩnh Xuân xã Bình Trung; Tú Phương và Phước Cẩm, xã Bình Tú; Cổ Linh, xã Bình Sa; Quý Thạnh 2, xã Bình Quý, Bình Hiệp, xã Bình Phục.