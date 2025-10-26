Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi hối thúc Trung tâm phát triển quỹ đất tăng tốc GPMB các dự án

Công tác GPMB còn chậm vì vướng khó

Sáng 26/10, theo thông tin PV Etime, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã chủ trì cuộc họp với Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) để nghe báo cáo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường GPMB của đơn vị này.

Trung tâm PTQĐ đang đảm nhận triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 346 dự án trên địa bàn tỉnh.Ảnh: CX

Thông tin tại buổi làm việc, lãnh đạo TTPTQĐ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện Trung tâm đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) 346 dự án trên địa bàn tỉnh.

Bồi thường GPMB và tái định cư là nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy Trung tâm PTQĐ phải tập trung, đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn từng dự án, trong đó ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.

Thời gian qua, TTPTQĐ đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ và tập trung giải quyết vướng mắc nhiều dự án trọng điểm, như đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb....

Đối với nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), theo kế hoạch được giao, nguồn thu trong năm 2025 dự kiến đạt hơn 2.687 tỷ đồng, trong đó kế hoạch thu đến cuối năm ước trên 1.087 tỷ đồng, phần còn lại sẽ thu trong năm 2026.

Về hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải, điện chiếu sáng công cộng và chăm sóc cây xanh đã được TTPTQĐ thực hiện đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối với 70 cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công mà tỉnh giao quản lý, do các địa phương cấp huyện (cũ) trong quá trình hợp nhất thực hiện chính quyền 2 cấp, vẫn chưa bàn giao các cơ sở nhà, đất liên quan cho Trung tâm….

Nói về khó khăn và vướng mắc, lãnh đạo TTPTQĐ cho biết khối lượng công việc lớn, nhiều dự án tồn đọng kéo dài, tiến độ thực hiện các dự án chưa đạt yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.Ảnh: CP

Một số dự án phải lập lại thủ tục do thay đổi chính quyền địa phương 2 cấp; một số quỹ đất thu hồi giao Trung tâm quản lý nhưng vẫn còn tài sản, vật kiến trúc của các đơn vị cũ chưa được thanh lý, bàn giao, làm chậm tiến độ tổ chức đấu giá....

Cần tập trung gỡ khó để tăng tốc GPMB

Vì vậy trong thời gian đến, TTPTQĐ tỉnh kiến nghị cấp thẩm quyền Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan xem xét, tháo gỡ một số khó khăn trong công tác tài chính, bồi thường, GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất và dịch vụ công ích...

Một dự án đang bị chậm bồi thường GPMB.Ảnh: CP

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển một lần nữa nêu rõ, bồi thường GPMB và tái định cư là nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy TTPTQĐ phải tập trung, đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn từng dự án.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và địa phương liên quan cùng chủ đầu tư để thực hiện tốt bồi thường GPMB theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với cơ chế phân cấp, phân quyền, trong đó ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa.

TTPTQĐ nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện một số khu tái định cư để tạo thuận lợi cho công tác bồi thường GPMB và thu hút các dự án đầu tư.

Lãnh đạo TTPTQĐ phát biểu tại cuộc họp.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Khẩn trương đánh giá lại mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.