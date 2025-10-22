Các mỏ cát khu vực phía Tây Quảng Ngãi chưa thực hiện kê khai giá, vì sao?

Giá cát vẫn đang được giữ ổn định

Sáng 22/10, theo thông tin PV Etime, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Bùi Văn Cư, vừa ký quyết định công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2025 trên địa bàn tỉnh.

Giá cát bán tại mỏ phía Đông Quảng Ngãi của quý III, không có sự biến đọng so với quý II.Ảnh: CX

Cùng với các loại vật liệu xây dựng khác, trong công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2025, nêu rõ về giá bán đối với khoáng sản cát tại cát mỏ (chưa tính thuế giá trị gia tăng VAT).

Cụ thể có giá bán thấp nhất là tại mỏ Mỏ cát CS6, xã Sơn Hà của Công ty Cổ phần Thương mại 239 là 129.000 đồng/m3; Mỏ cát thôn An Tráng, xã Trà Giang của Công ty An Phát là 285.300 đồng/m3.

Mỏ Mỏ cát CS6, xã Sơn Hà.Ảnh: CX

Giá bán tại mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc, xã Sơn Tịnh của Công ty Nam Long là 287.448 đồng/m3; mỏ cát Vạn Xuân 2, xã Thiện Tín của Công ty Vương Thắng là 289.300 đồng/m3.

Giá bán tại mỏ cát thôn 1, xã Trà Giang của Công ty HDC là 294.200 đồng/m3 và cao nhất là giá bán của mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, nằm trên địa bàn phường Trương Quang Trọng - xã An Phú của Công ty Khoáng sản Quảng Ngãi 317.262 đồng/m3.

Mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng.Ảnh: CX

So với giá bán của cát xây dựng của quý II/2025 vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi (trừ mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc, xã Sơn Tịnh của Công ty Nam Long vừa đưa vào hoạt động khai thác).

Sở chủ quản nói về lý do chủ mỏ cát phía Tây chưa thực hiện kê khai giá

Điều đáng nói là trong công bố giá vật liệu xây dựng thông thường quý III/2025 mà Sở Xây dựng vừa ký và ban hành, chỉ có số chủ mỏ cát phía Đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ) là kê khai giá, còn khu vực phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ) không có mỏ nào thực hiện kê khai giá.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi.Ảnh: CX

Để làm rõ thắc mắc (vì sao chỉ có số mỏ cát phía Đông là thực hiện kê khai giá, còn phía Tây chưa thực hiện), PV Etime đã trao đổi và nhận được phản hồi từ lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Văn Cư cho biết trước đây khi chưa hợp nhất, Kon Tum không có quy định bắt buộc các chủ mỏ cát trên địa bàn phải thực hiện kê khai giá.

Vì vậy sau khi hợp nhất với Quảng Ngãi, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã yêu cầu, hối thúc thế nhưng do chưa quen dẫn đến trong quá trình làm thủ tục kê khai giá của số chủ mỏ cát phía Tây bị lúng túng, nên chưa hoàn tất để gửi cho Sở.

Một mỏ cát ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: VP

Vì vậy trong công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2025 mà Sở Xây dựng vừa ký và ban hành, không có các mỏ cát ở khu vực phía Tây.