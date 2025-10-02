Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Mỗi năm ngành điện phải bổ sung khoảng 8.000 MW cho tăng trưởng hai con số

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, để đạt mức tăng trưởng trên 8% năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo, ngành điện cần đạt mức tăng trưởng cao hơn 1,5 lần so với tăng trưởng GDP, tương đương với 8.000 MW/năm.

Sáng 2/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn (Ảnh: Chinhphu.vn).

Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo. Lãnh đạo các địa phương: Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai tham dự phiên họp theo hình thức trực tuyến.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, ngành năng lượng đã hoàn thành và đưa vào vận hành 4 dự án: Dự án đường dây 500 kV Monsoon-Thạch Mỹ, Dự án đường dây 220 kV Huội Quảng-Nghĩa Lộ, Dự án trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối, Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo.

Ngành năng lượng cũng đã hoà lưới thành công và chuẩn bị vận hành thương mại các Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 trong năm 2025; phát điện tổ máy số 1 Dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng; đốt dầu lần đầu Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1; khởi công Dự án Nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng.

Một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tiếp tục triển khai, như Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, nhiệt điện Ô Môn IV.

Phát biểu kết luận cuộc họp, tăng trưởng ngành điện thời gian tới ngày càng được đặt nặng bởi đây là yêu cầu rất lớn để đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, chuyển đổi số, xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia…

Lãnh đạo Chính phủ cho biết từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, trong tổng số 58 dự án Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc triển khai, đã hoàn thành 12 dự án rất quan trọng; tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách có tiến triển tích cực.

Phó Thủ tướng chỉ rõ một số nội dung công việc còn triển khai chậm, thậm chí chưa có tiến triển, trong đó công tác giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện giải toả công suất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và Dự án thuỷ điện Trị An mở rộng không hoàn thành đúng tiến độ; việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án điện sử dụng khí hoá lỏng rất chậm.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong phạm vi thẩm quyền được giao để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, không để công việc chậm trễ.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBDN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khẩn trương triển khai việc lựa chọn các nhà đầu tư đối với các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư, đảm bảo hoàn thành trong quý IV/2025.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương hỗ trợ các địa phương đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đối với nhóm dự án đã có chủ đầu tư và chưa có chủ đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện để đề xuất giải pháp bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt và xử lý dứt điểm theo thẩm quyền và quy định đối với các dự án chậm tiến độ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu việc triển khai lựa chọn nhà đầu tư các dự án nguồn điện chưa có nhà đầu tư, như dự án điện khí ở Nghi Sơn, Cà Ná, Quỳnh Lập phải hoàn thành trong quý 4 năm 2025.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, hoàn thành trong tháng 10/2025; rà soát, bổ sung các dự án điện thuộc điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII sau khi được phê duyệt vào danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, đặc biệt là dự án cung cấp điện cho miền Bắc giai đoạn 2026-2030, hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 10/2025.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện và trình Chính phủ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, đảm bảo tinh thần "6 rõ" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm kịp thời thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; nghiên cứu, xây dựng cơ chế xử lý nghiêm các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Các Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia (PVN) tập trung triển khai quyết liệt các dự án, trong đó mọi công việc đều phải có tiến độ hoàn thành cụ thể và sớm hơn; bảo đảm quy định về an toàn lao động, an toàn kỹ thuật và chất lượng công trình, dự án trong suốt quá trình triển khai.

Về chuỗi dự án phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh, Phó Thủ tướng đề nghị thành lập nhóm công tác để thống nhất với Tập đoàn ExxonMobil phương án triển khai, hoàn thành trong tháng 10/2025.