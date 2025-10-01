Lắng nghe nông dân nói về những "trăn trở" khi sử dụng năng lượng tái tạo, tuần hoàn, lãnh đạo Cục Điện lực nói gì?

Sáng nay (ngày 1/10), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Trước thềm Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X - năm 2025, Báo NTNN/Dân Việt đã mở kênh tiếp nhận câu hỏi, ý kiến của bà con nông dân và độc giả, qua đó đã tiếp nhận 510 ý kiến gửi tới hai đồng chí lãnh đạo để trao đổi tại Diễn đàn.



Nông dân "trăn trở" khi sử dụng năng lượng tái tạo, tuần hoàn

Chị Tạ Thị Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lâm nêu tâm tư với Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương.

Bày tỏ tâm tư tại diễn đàn, chị Tạ Thị Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lâm cho biết, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh phát triển xanh, bền vững và khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng năng lượng tái tạo, tuần hoàn. Gia Lâm là xã đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích nông nghiệp trên địa bàn 100% diện tích đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang cây xanh có giá trị cao theo hướng sản xuất trang trại có diện tích lớn.

Thực tế, nhiều nông dân rất quan tâm và mong muốn đầu tư làm điện áp mái, sử dụng khí biogas hay các phụ phẩm nông nghiệp để phát điện, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cao, nguồn năng lượng không ổn định, kiến thức của người nông dân trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế.

Chị Thuận gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương rằng: Hiện nay, Nhà nước có những cơ chế, chính sách cụ thể nào để hỗ trợ và khuyến khích nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp tham gia đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo theo định hướng của Nghị quyết 70?



Ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực.

Về vấn đề liên quan đến Nghị quyết số 70-NQ/TW, ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực nhấn mạnh về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, cụ thể là điện mặt trời mái nhà. Theo ông Hùng, điều này không chỉ là chính sách mà còn là một phần của việc vận hành nền kinh tế tuần hoàn hiệu quả.

"Chúng ta có thể kết hợp hoạt động chăn nuôi, trồng trọt với mô hình kinh tế tuần hoàn: Chất thải từ nông nghiệp, trang trại có thể được tận dụng để tạo thành khí sinh học (biogas).

Kết hợp với việc lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà của trang trại, chúng ta có thể tự sản xuất và cung cấp điện "sạch" cho sinh hoạt, sản xuất, thậm chí là bán lại điện dư thừa", ông Hùng nói.

Ông Hùng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng từ Quy hoạch điện VIII là đến năm 2030, 50% số hộ gia đình Việt Nam sẽ lắp đặt điện mặt trời mái nhà, giúp bà con tự cung cấp năng lượng.

Đề cập đến chính sách cho phép bán điện dư thừa trở lại lưới điện, ông Hùng cho biết, với các hộ gia đình có diện tích mái lớn, sản lượng điện sản xuất ra có thể nhiều hơn nhu cầu sử dụng. Sắp tới, sẽ có quyết định sửa đổi, với nội dung chính là tiếp tục khuyến khích các trụ sở, doanh nghiệp đầu tư theo khu vực (như miền Bắc có nhu cầu điện tăng cao vào mùa hè).

Theo Cục trưởng Cục Điện lực, việc này thúc đẩy mô hình phát điện phân tán tại hộ gia đình, giảm áp lực đầu tư vào các trung tâm phát điện và đường dây truyền tải như cách làm truyền thống. Vị này cũng mong muốn các đại biểu nông dân là những người tiêu dùng thông thái, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là điện mặt trời, bởi mang lại lợi ích tiết kiệm rõ rệt.

Bà con nên cân nhắc lắp đặt thêm pin lưu trữ, vì điện mặt trời không sản xuất được vào buổi tối – thời điểm tiêu thụ điện cao điểm (thường từ 18 giờ đến 22 giờ).

Trong tháng 11 tới, Bộ Công Thương dự kiến ban hành quyết định hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật cho điện mặt trời mái nhà. Các trang trại kết hợp chăn nuôi, sản xuất thực phẩm với lắp đặt điện trên mái sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ này.

Về ý kiến "Tại sao điện mặt trời mái nhà cần phải thông báo/đăng ký (khác với các thiết bị gia dụng khác như điều hòa, tủ lạnh)?", câu trả lời là: Điện mặt trời mái nhà sản xuất ra điện và đấu nối trực tiếp vào hệ thống lưới điện quốc gia. Nếu không đấu nối, chất lượng điện không thể được thẩm định.

Khi đấu nối, để đảm bảo chất lượng điện và sự ổn định của lưới điện chung – vốn là một hệ thống lớn bao phủ toàn quốc – việc kiểm soát và quản lý sản lượng, chất lượng điện từ các nguồn phân tán là cực kỳ cần thiết.

Do sự phát triển quá nhanh, Chính phủ cần có cơ chế quản lý để đảm bảo an toàn hệ thống. Vì vậy, đối với các dự án lớn phải đăng ký, dự án nhỏ phải thông báo để ngành điện quản lý nhu cầu và thế mạnh của hệ thống. Chính phủ hiện có nhiều cơ chế hỗ trợ, kể cả các dự án lớn (như điện gió) lẫn các mô hình nhỏ (điện mặt trời mái nhà), nhằm thúc đẩy kinh tế.



Các cấp Hội Nông dân phải thay đổi tư duy, cách làm, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới

Bên cạnh đó, nông dân Tạ Thị Thuận cũng cho biết, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, Hội Nông dân xã Gia Lâm hiện quản lý 26 chi hội với 4.884 hội viên, gấp 4 lần so với trước đây. Nhưng MTTQ và các ngành đoàn thể chỉ tiêu chỉ được 8 - 10 biên chế, khiến áp lực công việc rất nặng nề.

Bà Thuận mong Chủ tịch HNDVN có ý kiến đề xuất để tăng biên chế cho HND các xã, thị trấn, giúp quản lý tốt các hội viên và thực hiện tốt phong trào của hội nông dân.

Về vấn đề này, tại diễn đàn, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng rất lớn từ trước cho tới nay.

Trong bối cảnh mới, tình hình mới, chúng ta thấy rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cần thiết để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới trong sự phát triển mới của đất nước để thích ứng với bối cảnh thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho biết, việc Hội Nông dân Việt Nam trực thuộc MTTQ Việt Nam sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của tổ chức Hội Nông dân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ chức Hội, đồng thời Hội Nông dân Việt Nam vẫn duy trì chức năng, nhiệm vụ của Hội. Phải thay đổi tư duy, cách thức, cung cách làm việc từ lãnh đạo Trung ương Hội đến cán bộ Hội ở cơ sở.

Trong bối cảnh mới, tình hình mới thì chúng ta phải thay đổi phương pháp làm việc. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh: “Sắp xếp lại tổ chức bộ máy không phải là làm cho yếu đi mà đòi hòi bộ máy phải hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam



Như vậy, có thể khẳng định, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở thì chúng ta phải thay đổi tư duy, cách làm, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, các hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam vẫn duy trì bình thường. Nếu như trước đây chúng ta có bộ máy hoạt động hoàn chỉnh riêng, phân công, phân nhiệm rõ ràng thì nay khi vào bộ máy chung, bước đầu sẽ có những “bỡ ngỡ”.

"Chúng tôi cũng đang cố gắng, nỗ lực để đi vào hoạt động ổn định một cách nhanh nhất. Các hoạt dộng hỗ trợ hội viên nông dân như vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vẫn được hỗ trợ bình thường", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thứ nhất, thay đổi tổ chức bộ máy để làm tốt hơn trước đó là mục tiêu đặt ra. Như vậy, chúng ta có thể thấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội phải hoạt động tốt hơn.

Vấn đề là, chúng ta phải làm thế nào?. Trước hết chúng ta phải ngồi với nhau để xem việc nào là việc chung thì chúng ta làm trước, việc nào là việc riêng của từng tổ chức mang tính đặc thù để thực hiện công việc hiệu quả hơn, không làm mất đi bản sắc chính trị - xã hội.

Thứ hai, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu mỗi tổ chức của chúng ta phải gần dân hơn, sát dân hơn, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân. Qua đó, đòi hỏi tổ chức của chúng ta phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người nông dân.

Trách nhiệm của tổ chức chúng ta phải định hướng, hướng dẫn, trả lời những kiến nghị giữa các cấp chính quyền, giải quyết các yêu cầu của nông dân.

Thứ ba, chúng ta phải chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn. Thứ tư, từng lãnh đạo đến chuyên viên trong bộ máy tự đề cao, học hỏi, nâng cao năng lực trình độ, đổi mới tư duy trong cách thức lãnh đạo, phương thức hoạt động, tư duy trong bộ máy trong việc ban hành các quyết định.