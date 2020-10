Phó tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng đã sai phạm gì dẫn đến bị bắt?

Phó tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng bị cáo buộc có sai phạm ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, ra lệnh bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 bị can khác thuộc VEC và Ban quản lý dự án, về cùng tội danh với ông Hùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng bị khởi tố do liên quan vi phạm quy định xây dựng trong nghiệm thu, thi công công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên.

7 người trên bị cáo buộc liên quan vi phạm quy định xây dựng trong nghiệm thu, thi công công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đến nay đã có gần 20 người liên quan đến sai phạm tại dự án trên bị khởi tố, điều tra.

Liên quan sai phạm ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, từ tháng 11/2019 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can gần 20 người. Trong số này có ông Lê Quang Hào (Phó tổng giám đốc VEC), Nguyễn Tiến Thành (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án), Hà Văn Bình (cựu Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7), Phạm Đình Phú (Phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5) và Nguyễn Thành An (Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7).

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài 139,2km với tổng vốn đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, hoàn thiện toàn tuyến tháng 9/2018. Đến cuối tháng 10/2018, hội đồng thành viên Tổng công ty VEC đã kiểm điểm Tổng Giám đốc VEC về trách nhiệm phụ trách trực tiếp và quản lý vận hành bảo trì dự án, song đã không nghiêm túc thực hiện nghị quyết của hội đồng thành viên, để xảy ra hậu quả.

Theo đại diện VEC, sau hơn một năm khai thác 65km cao tốc, một số hư hỏng cục bộ xuất hiện. Các đơn vị kiểm tra đã báo cáo nhưng nhà thầu không sửa chữa kịp thời, triệt để, làm hư hỏng nặng thêm.

Trên tuyến đường xuất hiện 21 vị trí trong số 426 tổng số cầu, cống bị thấm, dột. Tại một số vị trí mái taluy sạt trượt, do lớp cỏ bảo vệ mái taluy chưa kịp phát triển…

Sau khi hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính, Hội đồng Nghiệm thu nhà nước đã kiểm tra, đánh giá và chấp thuận nghiệm thu đưa vào khai thác theo quy định. Trong đó, đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ đưa vào khai thác từ ngày 2/8/2017, đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi thông xe đưa vào khai thác từ ngày 2/9/2018.

Sau 14 tháng đưa vào khai thác, tại đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ xuất hiện hư hỏng cục bộ mặt đường với diện tích hư hỏng (ổ gà tại lớp bêtông nhựa tạo nhám) khoảng 70m2 trên tổng số 3,1 triệu m2 mặt đường.

Một số công trình cầu, hầm chui dân sinh trên toàn tuyến xuất hiện thấm, dột; một số vị trí mái taluy bị xói lở do nhà thầu chưa hoàn thiện công tác trồng cỏ và gia cố mái.