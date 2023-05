Quảng Nam: 3,7 tỷ đồng xây dựng trụ sở công an xã Tiên Lãnh

Trụ sở Công an xã Tiên Lãnh có tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng, diện tích gần 500m2, gồm các hạng mục trụ sở làm việc 2 tầng, nhà để xe vi phạm hành chính, nhà để xe cán bộ chiến sĩ, sân, đường bê tông...

Ngày 19/5, tại xã Tiên Lãnh, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình trụ sở Công an xã Tiên Lãnh. Đây là trụ sở công an xã đầu tiên trong tổng số 204 công trình công an xã, thị trấn được khánh thành, bàn giao sử dụng theo lộ trình của đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cắt băng khánh thánh trụ sở công an xã Tiên Lãnh. Ảnh: N.H

Trụ sở Công an xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước được khởi công xây dựng từ tháng 10/2022, sau 7 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành các hạng mục theo đúng thiết kế mẫu do Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Xây dựng thiết kế, phù hợp với đặc thù của địa phương.

Trụ sở Công an xã Tiên Lãnh với tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng, diện tích gần 500m2, gồm các hạng mục trụ sở làm việc 2 tầng, nhà để xe vi phạm hành chính, nhà để xe cán bộ chiến sĩ, sân, đường bê tông... được xây dựng trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tiên Lãnh bằng nguồn kinh phí đầu tư của UBND tỉnh và đối ứng của UBND huyện Tiên Phước 20%.

Lãnh đạo Công an tỉnh cùng huyện Tiên Phước chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành trụ sở công an xã Tiên Lãnh. Ảnh: N.H

Được biết, cuối năm 2021, đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 và ngày 22/10/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cấp ủy và chính quyền để triển khai thực hiện. Theo đó, trụ sở Công an xã Tiên Lãnh là 1 trong 2 trụ sở công an xã đầu tiên được triển khai xây dựng theo lộ trình của đề án.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần của huyện Tiên Phước; biểu dương nỗ lực của công an huyện, công an xã và các đơn vị liên quan đã tích cực tham mưu, tổ chức thi công xây dựng, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ khánh thành trụ sở công an xã Tiên Lãnh. Ảnh: N.H

"Việc triển khai xây dựng hoàn thành, bàn giao công trình trụ sở Công an xã Tiên Lãnh đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đối với lực lượng công an xã chính quy tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ công an xã.

Đồng thời góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phục vụ nhân dân tốt hơn...", Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng cũng trao xe ô tô tải đảm bảo an ninh trật tự cho Công an xã Tiên Lãnh. Ảnh: N.H

Tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh quảng Nam đã trao giấy khen cho 3 tập thể gồm, Công an huyện Tiên Phước, Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện, UBND huyện và 4 cá nhân thuộc công an huyện, công an xã, các đơn vị thi công liên quan về thảnh tích xuất sắc trong triển khai xây dưng trụ sở làm việc công an xã...