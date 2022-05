Quảng Nam: Quế Trà My là sản phẩm chủ lực OCOP của huyện Bắc Trà My

Chủ trương của huyện Bắc Trà My không chỉ tập trung bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, tạo nguyên liệu xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước mà còn nâng tầm thương hiệu Quế Trà My thông qua việc tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

"Quế Trà My" từ lâu đã trở nên nổi danh tiếng với mỹ từ "Cao sơn Ngọc Quế" là sản phẩm độc đáo của xứ Quảng, cây quế Trà My là cây trồng chủ lực, sản phẩm từ cây quế không chỉ là sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, mà còn là biểu tượng của cuộc sống sinh hoạt tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng cao của tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Bắc Trà My nói riêng, đặc biệt nó được coi như là một tài sản lớn trong gia đình của đồng bào dân tộc miền núi.

Đưa cây quế Trà My vào loại cây chủ lực…

Phòng NNPTNT huyện Bắc Trà My cho biết, cho đến nay, "Quế Trà My" vẫn giữ nguyên được giá trị vốn có, được phổ biến và sử dụng ngày càng rộng rãi hơn.

Đặc biệt, quế Trà My được Bộ KHCN cấp Chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và được bảo hộ thương hiệu trên toàn quốc. Để bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025; HĐND huyện Bắc Trà My ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 về bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tính đến cuối năm 2021 trên địa bàn huyện có trên 1.500 ha quế, phấn đấu đến năm 2025 diện tích quế trồng mới trên địa bàn huyện đạt 2.500 ha.

Người dân đang khai thác vỏ quế để làm nhiều sản phẩm tử quế (Ảnh: H.Q)

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: Chủ trương của huyện Bắc Trà My không chỉ tập trung bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, tạo nguyên liệu xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước mà còn nâng tầm thương hiệu quế Trà My thông qua việc tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".

Một số sản phẩm giá trị đăng ký OCOP từ cây quế Trà My (Ảnh: H.Q)

"Ngay từ đầu tham gia chương trình OCOP, huyện đã có sản phẩm tinh dầu quế được sản xuất từ cây quế Trà My đạt 3 sao cấp tỉnh (năm 2018) và được nâng cấp đạt 4 sao năm 2021. Sự ra đời của sản phẩm tinh dầu quế Trà My của HTX quế Trà My Minh Phúc khẳng định và lan toả mạnh mẽ hơn nữa giá trị của cây quế Trà My, không chỉ ở trong nước mà còn trên thế giới. Với các hoạt chất vượt trội của sản phẩm mà ít có sản phẩm nào cùng loại trên thị trường đạt được cho nên sản phẩm tinh dầu quế Trà My.

Có thể nói rằng, đa dạng sản phẩm OCOP từ cây quế Trà My gắn với bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trở thành một thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giúp người dân thoát nghèo bền vững, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn huyện", ông Vũ chia sẻ.

Nhiều sản phẩm OCOP từ cây quế

Ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NNPTNT huyện Bắc Trà My cho biết thêm: Bên cạnh sự quan tâm đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu đặc trưng của các cấp các ngành ở huyện thì các chủ thể sản xuất cũng mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, sản xuất ra những sản phẩm từ cây quế Trà My.

Sản phẩm OCOP của huyện Bắc Trà My tham gia tại các hội chợ (Ảnh: T.H)

Cụ thể năm 2021, sản phẩm đèn mỹ nghệ quế Thái Hoà của HTX Thái Hoà ra đời đã tham gia chương trình OCOP và được công nhận sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Với sự thành công của sản phẩm tinh dầu quế Trà My Minh Phúc và sản phẩm đèn mỹ nghệ quế Thái Hoà đã lan toả mạnh mẽ giá trị của cây quế Trà My đến người tiêu dùng cũng như các cơ sở sản xuất. Vì thế năm 2022 tiếp tục có 1 sản phẩm được sản xuất từ cây quế Trà My tham gia OCOP, đó là bộ đĩa gỗ quế Trà My của HTX Ngọc Quế. Bên cạnh đó, hiện nay UBND huyện đang xúc tiến đầu tư làng nghề sản xuất các sảm phẩm từ cây quế Trà My như, nhan quế Trà My, trà quế túi lọc,…

Sản phẩm tinh bột quế và tinh dầu quế (Ảnh: T.H)

"Không chỉ dừng lại ở đó, để thương hiệu và giá trị cây quế Trà My thực sự được người tiêu dùng các nơi biết đến, đòi hỏi phải có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa để tuyên truyền quảng bá, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, sản xuất và chế biến các sản phẩm từ cây quế cũng như việc xúc tiến, mở rộng thị trường.

Ngay từ đầu tham gia chương trình OCOP, huyện Bắc Trà My đã có sản phẩm tinh dầu quế được sản xuất từ cây quế Trà My đạt 3 sao cấp tỉnh (năm 2018) và được nâng cấp đạt 4 sao năm 2021 (Ảnh: H.Q)

Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức của người trồng quế đối với cây dược liệu có giá trị này, từ đó có sự đầu tư thỏa đáng đối với cây quế, nhất là phải phát triển vùng nguyên liệu quế nhiều hơn nữa, quế phải được trồng sạch và bền vững gắn với chế biến.

Bên cạnh đó, sẽ nghiên cứu ứng dụng các loại máy móc sơ chế, chế biến và chuyển giao công nghệ cho người dân để nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài ra, hiện nay huyện Bắc Trà My đang xúc tiến nhiều doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu và hợp tác ổn định hơn giữa doanh nghiệp và người dân để nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng tầm thương hiệu "Quế Trà My"", ông Vương nhấn mạnh.

Huyện Bắc Trà My có 12 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM ngoại trừ thị trấn Trà My. Đến nay, bình quân chung đạt 13,83 tiêu chí/xã. Trong đó, 3 xã ba xã đạt chuẩn, về đích giai đoạn 2015-2020 là Trà Tân, Trà Dương và Trà Đông giữ vững và có kế hoạch chi tiết, thực hiện nâng cao tiêu chí, đảm bảo theo lộ trình, không để rớt tiêu chí. Hai xã phấn đấu về đích giai đoạn 2021-2025 là Trà Giang và Trà Sơn đều đạt lần lượt 17/19 và 16/19 tiêu chí.