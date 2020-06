Quảng Nam: Tộc Nguyễn Văn ở xứ Cây Chay gần 500 năm lịch sử

Tộc Nguyễn Văn (An Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã hình thành và phát triển, gắn bó với mảnh đất xứ Cây Chay gần 500 năm lịch sử, trải qua hơn 10 đời con cháu đến nay đã được công nhận là họ tộc văn hóa.

Ngày 20/6, tại phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, chính quyền cùng dòng họ Nguyễn Văn- phái nhì đã tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tộc họ và trao Quyết định ra mắt tộc họ văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Thân, đại diện tộc họ Nguyễn Văn- phái nhì cho biết, tộc Nguyễn văn của chúng tôi, bắt nguồn từ Thủy tổ. Sau đó tiền nhân đã di cư từ đất Thanh Nghệ và đặt chân khai khẩn sinh tồn tại mảnh đất làng Quảng Phú. Trải qua bao thế kỷ thăng trầm, bao chế độ xã hội khắc khe; tộc Nguyễn Văn từng bước ổn định và không ngừng phát triển. Thủy tổ sinh thành được 3 người con trai nối dõi tông đường.

Do điều kiện sinh nhai, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, 3 người con của Thủy tổ phải định hướng 3 nơi để mưu cầu sự sống. Hiện thực cháu con đang sinh thành tại làng thôn 7, phường An Phú, TP Tam Kỳ là cháu con của tiền nhân thứ 1. Con cháu đang an sinh tại làng An Hà là cháu con của tiền linh thứ 2 và số con cháu đang có mặt ở Tam Xuân, Tam Tiến (thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) hiện nay là sự tồn tại của tiền nhân thứ 3.

Tộc Nguyễn Văn- phái nhì ra mắt Tộc họ Văn hóa

"Chúng ta luôn tưởng nhớ đến công lao sinh thành của các thế hệ tiền nhân, cháu con các phái của tộc Nguyễn Văn đã xây dựng nhà thờ tộc để làm nơi an nghỉ cho các vị tiền linh- tiên tổ- ông bà", ông Nguyễn Văn Thân nói.

Ông Nguyễn Thành Long, tộc họ Nguyễn Văn- phái nhì cho hay: "Tộc Nguyễn Văn chúng ta đã hình thành và phát triển, gắn bó với mảnh đất xứ Cây Chay này gần 500 năm lịch sử, trải qua hơn 10 đời con cháu. Bao đời nay cha ông chúng ta vẫn luôn gìn giữ mối liên kết họ hàng gần gũi, khăn khít giữa các thế hệ. Qua đó đã luôn truyền thụ về lớp người sau chúng con những gì tinh hoa đẹp nhất về đạo làm người, làm con, tạo thành nét đẹp văn hóa riêng của tộc họ Nguyễn Văn chúng ta, đó chính là truyền thống về sự cần cù, tinh thần sáng tạo trong công việc;…".

Tộc Nguyễn Văn- phái nhì đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà thợ tộc trên mảnh đất Cây Chay lịch sử

Dịp này, UBND phường An Phú đã trao Quyết định dòng tộc Nguyễn Văn- phái nhì đạt tộc họ văn hóa. Ngoài ra, dòng tộc họ Nguyễn Văn- phái nhì đã trao tặng 20 suất quà cho các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học.