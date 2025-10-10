Bất động sản

Quảng Ngãi đưa khu đất 4.800m2 cấp xây trụ sở vừa bị thu hồi ra đấu giá

Công Xuân
10/10/2025 10:20 GMT +7
Được giao tổ chức đấu giá khu đất 4.800m2 là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 10/10, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, đã ký quyết định đưa khu đất hơn 4.800m2 ở phường Cẩm Thành (trước là phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi), ra đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị được giao tổ chức đấu giá khu đất 4.800m2.Ảnh: CX

Đơn vị được giao tổ chức đấu giá khu đất này là Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với các chỉ đạo liên quan khác, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai đấu giá đất gần sân bay Long Thành thu gần 7.000 tỷ đồng

Chính quyền phường Cẩm Thành chịu trách nhiệm phối hợp với Sở NN&MT xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa theo quy định.

Tổ chức niêm yết Quyết định tại trụ sở UBND phường Cẩm Thành theo quy định; theo dõi tình hình sử dụng đất tại địa phương, trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết khu đất (hơn 4.800m2) đưa ra đấu giá nêu trên thuộc thửa đất số 562, tờ bản đồ số 13, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cũ (nay là tờ bản đồ số 44, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Chính quyền phường Cẩm Thành được giao trách nhiệm phối hợp với Sở NN&MT xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa theo quy định.Ảnh: CX

Khu đất này nguyên đã được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cấp cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, để thực hiện dự án xây dựng công trình Văn phòng làm việc và Phòng thí nghiệm Chi nhánh miền Trung.

Tuy nhiên do vi phạm quy định của pháp luật đất đai, nên trước đó đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thu hồi.

