Bất động sản

Gia Lai đấu giá 'đất vàng' ven biển Quy Nhơn, khởi điểm gần 1.200 tỷ đồng

Quy Nhơn
23/09/2025 07:53 GMT +7
Khu đất hơn 3,1ha nằm ngay mặt tiền đường ven biển An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, từng là cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ, sẽ được tỉnh Gia Lai đưa ra đấu giá với giá khởi điểm gần 1.200 tỷ đồng để triển khai dự án khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch.

Dự án nghìn tỷ trên khu đất "kim cương"

UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức ra quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích hơn 3,16ha tại số 172 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam (tên gọi mới sau khi quy hoạch lại phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ).

Khu đất này từng là trụ sở của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng, đây là một trong những vị trí hiếm hoi còn lại có quỹ đất lớn, nằm sát bờ biển trung tâm biển Quy Nhơn - thủ phủ du lịch biển của tỉnh Gia Lai.

Khu đất nằm gần đường ven biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo quy hoạch, khu đất sẽ được sử dụng để triển khai dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn, có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11.645 tỷ đồng. Giá khởi điểm đưa ra đấu giá là gần 1.200 tỷ đồng, một mức giá được đánh giá là “sát thị trường” cho một khu đất có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố biển.

2.700 căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại và khu đỗ xe

Dự án được quy hoạch thành nhiều hạng mục chức năng. Theo quyết định, khu đất sẽ được phân chia thành nhiều hạng mục. Trong đó, khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ rộng hơn 1,5ha với diện tích đất xây dựng công trình hơn 6.200m2, dự kiến có khoảng 2.704 căn hộ.

Ngoài ra, khu đất còn bao gồm khu sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ du lịch 1 với diện tích 8.300m2 (trong đó đất xây dựng công trình hơn 3.000m2); khu đất sử dụng hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 2 với diện tích hơn 6.600m2 (đất xây dựng công trình hơn 2.600m2) và khu đỗ xe tĩnh rộng hơn 1.000m2.

Gia Lai đấu giá 'đất vàng' ven biển Quy Nhơn, khởi điểm gần 1.200 tỷ đồng.

Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, từ tháng 7 với tổng vốn hơn 11.645 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất.

Tuyến đường An Dương Vương hiện được ví như “trục vàng” phát triển du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn khi tập trung hàng loạt khách sạn, căn hộ biển cao cấp như: Anya Premier Hotel, FLC Sea Tower, Khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến...

Khu đất chuẩn bị đấu giá chỉ cách bãi biển vài chục mét, có tầm nhìn trực diện ra biển Quy Nhơn và nằm trong khu vực có mật độ du khách cao. Vị trí được giới chuyên gia đánh giá là cực kỳ tiềm năng cho việc phát triển bất động sản thương mại kết hợp du lịch.

Việc đưa quỹ đất này ra đấu giá vừa nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công, vừa tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai những dự án xứng tầm, góp phần thay đổi diện mạo đô thị biển Quy Nhơn.

Tham khảo thêm
Thứ cây cổ thụ đang triển lãm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đúng kiểu 'cổ, kỳ, mỹ', hút ánh nhìn, vạn người mê

Thứ cây cổ thụ đang triển lãm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đúng kiểu "cổ, kỳ, mỹ", hút ánh nhìn, vạn người mê

'Bật mí' chủ nhân dự án hơn 5.700 tỷ chuẩn bị 'thay đổi' một xã vùng cao ở Gia Lai

"Bật mí" chủ nhân dự án hơn 5.700 tỷ chuẩn bị "thay đổi" một xã vùng cao ở Gia Lai

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một 'siêu tỉnh' mới toanh, FDI đổ về dồn dập

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một "siêu tỉnh" mới toanh, FDI đổ về dồn dập

Tags:

Cùng chuyên mục

3 dự án chuẩn bị khởi công trong những tháng cuối năm 2025 của Quảng Ngãi quy mô thế nào?

3 dự án chuẩn bị khởi công trong những tháng cuối năm 2025 của Quảng Ngãi quy mô thế nào?

Nguyên nhân giá đất nền và chung cư vẫn tăng cao bất chấp mức độ quan tâm giảm

Nguyên nhân giá đất nền và chung cư vẫn tăng cao bất chấp mức độ quan tâm giảm

Nguyên nhân tỷ lệ người trẻ mua nhà gia tăng dù giá chung cư cao 'chót vót'

Nguyên nhân tỷ lệ người trẻ mua nhà gia tăng dù giá chung cư cao "chót vót"

Quảng Ngãi: 2 dự án 298 tỷ được chuyển đổi chủ đầu tư

Quảng Ngãi: 2 dự án 298 tỷ được chuyển đổi chủ đầu tư

Cơ hội cho bất động sản công nghiệp khi làn sóng FDI sản xuất tăng tốc

Cơ hội cho bất động sản công nghiệp khi làn sóng FDI sản xuất tăng tốc

Khởi công và khánh thành loạt dự án chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần I của Khánh Hoà

Khởi công và khánh thành loạt dự án chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần I của Khánh Hoà

Cùng chuyên mục

3 dự án chuẩn bị khởi công trong những tháng cuối năm 2025 của Quảng Ngãi quy mô thế nào?

3 dự án chuẩn bị khởi công trong những tháng cuối năm 2025 của Quảng Ngãi quy mô thế nào?

Nguyên nhân giá đất nền và chung cư vẫn tăng cao bất chấp mức độ quan tâm giảm

Nguyên nhân giá đất nền và chung cư vẫn tăng cao bất chấp mức độ quan tâm giảm

Nguyên nhân tỷ lệ người trẻ mua nhà gia tăng dù giá chung cư cao 'chót vót'

Nguyên nhân tỷ lệ người trẻ mua nhà gia tăng dù giá chung cư cao "chót vót"

Quảng Ngãi: 2 dự án 298 tỷ được chuyển đổi chủ đầu tư

Quảng Ngãi: 2 dự án 298 tỷ được chuyển đổi chủ đầu tư