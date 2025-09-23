Dự án nghìn tỷ trên khu đất "kim cương"

UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức ra quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích hơn 3,16ha tại số 172 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam (tên gọi mới sau khi quy hoạch lại phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ).

Khu đất này từng là trụ sở của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng, đây là một trong những vị trí hiếm hoi còn lại có quỹ đất lớn, nằm sát bờ biển trung tâm biển Quy Nhơn - thủ phủ du lịch biển của tỉnh Gia Lai.

Khu đất nằm gần đường ven biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo quy hoạch, khu đất sẽ được sử dụng để triển khai dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn, có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11.645 tỷ đồng. Giá khởi điểm đưa ra đấu giá là gần 1.200 tỷ đồng, một mức giá được đánh giá là “sát thị trường” cho một khu đất có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố biển.

2.700 căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại và khu đỗ xe

Dự án được quy hoạch thành nhiều hạng mục chức năng. Theo quyết định, khu đất sẽ được phân chia thành nhiều hạng mục. Trong đó, khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ rộng hơn 1,5ha với diện tích đất xây dựng công trình hơn 6.200m2, dự kiến có khoảng 2.704 căn hộ.

Ngoài ra, khu đất còn bao gồm khu sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ du lịch 1 với diện tích 8.300m2 (trong đó đất xây dựng công trình hơn 3.000m2); khu đất sử dụng hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 2 với diện tích hơn 6.600m2 (đất xây dựng công trình hơn 2.600m2) và khu đỗ xe tĩnh rộng hơn 1.000m2.

Gia Lai đấu giá 'đất vàng' ven biển Quy Nhơn, khởi điểm gần 1.200 tỷ đồng.

Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, từ tháng 7 với tổng vốn hơn 11.645 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất.

Tuyến đường An Dương Vương hiện được ví như “trục vàng” phát triển du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn khi tập trung hàng loạt khách sạn, căn hộ biển cao cấp như: Anya Premier Hotel, FLC Sea Tower, Khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến...

Khu đất chuẩn bị đấu giá chỉ cách bãi biển vài chục mét, có tầm nhìn trực diện ra biển Quy Nhơn và nằm trong khu vực có mật độ du khách cao. Vị trí được giới chuyên gia đánh giá là cực kỳ tiềm năng cho việc phát triển bất động sản thương mại kết hợp du lịch.

Việc đưa quỹ đất này ra đấu giá vừa nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công, vừa tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai những dự án xứng tầm, góp phần thay đổi diện mạo đô thị biển Quy Nhơn.