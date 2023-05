Quảng Ngãi: Giá cát xây dựng tại mỏ dự báo sẽ tăng hàng trăm ngàn đồng/m3 so với trước

Qua tính toán sơ bộ ban đầu, với giá đấu trúng của số mỏ gần đây cao hơn nhiều so với trước, cộng thêm các khoản chi phí khác thì dự tính, giá thành 1m3 cát tại mỏ chưa tính lợi nhuận, dao động ít nhất từ 250 – 300.000 đồng/m3, cao hơn hàng trăm ngàn đồng/m3, so với trước.

Thu hẹp khoảng cách "cung – cầu", nhưng giá không giảm.

Sáng 21/5, trước thắc mắc về việc hàng loạt mỏ đã đấu giá thành, sẽ được cấp phép trong thời gian sắp đến, ngoài hạ nhiệt cho nguồn cung, giá thành có giảm, PV Etime tìm hiểu vấn đề này.

Giá cát xây dựng trong thời gian đến dự báo sẽ cao hơn hàng trăm ngàn đồng/m3. Ảnh: Công Xuân.

Theo dự kiến đến 30/5/2023, Sở TNMT sẽ trình UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy phép khai thác đối với 6 mỏ, gồm mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi; mỏ cát thôn Trường Xuân - Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; mỏ cát CS6, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà; mỏ cát thôn Bắc Lân và mỏ cát thôn Tân Long Trung, xã Ba Động, huyện Ba Tơ.

Với việc 6 mỏ nêu trên được cấp phép khai thác, sẽ góp phần thu hẹp rất lớn giữa "cung và cầu" đối với cát xây dựng, kéo dài trong thời gian qua và gây nhiều khó khăn cho ngành xây dựng của tỉnh.

Giá cát cao là điều tất yếu

Tuy nhiên đề cập về giá cát bán, theo nhận định của một số đơn vị liên quan, ngay cả khi số mỏ cát nêu trên (6 mỏ) được cấp phép khai thác, thì giá bán khó có thể thấp hơn, so với những mỏ đã và đang được cấp phép.

Lý do số mỏ sắp được cấp phép, đại đa số giá đấu trúng cao hơn nhiều so với các mỏ trước; cộng thêm các khoản chi phí khác và chưa tính lợi nhuận, giá thành 1m3 cát tại mỏ nằm và dao động ít nhất từ 250 – 300.000 đồng/m3.

Giá mỏ cát đấu trúng cao hơn nhiều tỷ đồng so với trước đó. Ảnh: Công Xuân.

Theo quan điểm và giải thích từ một số đại diện cơ quan chức năng Quảng Ngãi, việc cát "tăng" và giá cao trong thời gian đến là điều dĩ nhiên và tất yếu.

Bởi lẻ trước đây, giá cát tại thị trường của tỉnh thấp, là do nguồn cát được tuồn ra từ các mỏ cấp theo kiểu "xin - cho", cấp chỉ định, không qua đấu giá; hoặc đấu giá thì giá trúng, cũng thấp hơn rất nhiều so với những mỏ vừa đấu giá hoàn thành.

Nhu cầu về cát xây dựng trong thời gian đến sẽ tăng rất cao. Ảnh: Công Xuân.

Đó là chưa nói đến nhu cầu về cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày càng tăng lên rất cao. Đặc biệt là hàng loạt dự án lớn, có tổng vốn đầu tư nhiều trăm - hàng ngàn tỷ đồng/công trình, dự án đã và đang khởi công, cần 1 khối lượng "khủng" cát xây dựng.

Cát xây dựng sẽ không hạ nhiệt về giá trong thời gian đến. Ảnh: Công Xuân.

Một mỏ cát vừa trúng đấu giá, sắp được cấp phép khai thác. Ảnh: Công Xuân.

Cát được tập kết, để đưa xuống tàu chở ra đảo Lý Sơn. Ảnh: Công Xuân.

Từ những cơ sở nêu trên, theo đại diện cơ quan chức năng Quảng Ngãi, không có gì khó hiểu, hay bất ngờ khi giá cát xây dựng trong thời gian đến được bán tại mỏ, nằm ở mức 300 – 350.000 đồng/m3, hoặc sẽ cao hơn nữa.