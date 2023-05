Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo dẹp “loạn” điểm thu mua gỗ keo vi phạm

Sau động thái “rắn” cách đây chưa lâu, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi tiếp tục ban hành chỉ đạo cho 5 sở ngành, 7 huyện, yêu cầu phải duy trì kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu mua và vận chuyển gỗ keo trên địa bàn tỉnh này.

5 sở ngành, 7 huyện phải duy trì kiểm tra, kiểm soát

Sáng 1/5, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đã chỉ đạo cho các sở và địa phương trực thuộc liên quan, tiếp tục duy trì kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu mua và vận chuyển gỗ keo trên địa bàn tỉnh này.

Một xe chở gỗ keo tại điểm thu mua trên địa bàn miền núi Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng (chụp năm 2019).

Cụ thể, các sở ngành và địa phương liên quan, gồm Công an tỉnh, các Sở GTVT, KHCN, KHĐT, Công thương và các huyện Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Trà Bồng.

Trong đó, đáng chú là việc cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, giao trách nhiệm cho Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các huyện, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, có biện pháp tuần tra, theo dõi, kiểm soát, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định về trật tự, an toàn giao thông (xe chở gỗ keo quá tải, quá khổ, xe ra vào cơ sở kinh doanh gỗ keo vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ,...).

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tổ chức, cá nhân hoạt động thu mua gỗ keo vi phạm các quy định của pháp luật.

Sở GTVT phải tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như đấu nối giao thông; kiểm soát tải trọng xe quá tải, quá khổ trong quá trình vận chuyển gỗ keo; lấn chiếm lòng lề đường, không đảm bảo hành lang an toàn giao thông,...

Sở KHĐT kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động doanh nghiệp; xem xét điều kiện thu hồi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định đối với các doanh nghiệp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Một trong số doanh nghiệp thu mua và chế biến gỗ keo tại huyện Sơn Hà. Ảnh: Công Xuân.

Chính quyền các huyện Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Trà Bồng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý các trạm thu mua gỗ keo trên địa bàn không đảm bảo quy định; kiên quyết xử lý dứt điểm các điểm thu mua bất hợp pháp, không để tình trạng tái diễn; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu các hộ kinh doanh/doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn.

Tỉnh sẽ "rắn tay" với địa phương lơ là thực hiện chỉ đạo

Được biết đây là lần thứ 2 trong vòng khoảng 1 tháng qua, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi chỉ đạo và lưu ý cho 5 sở, 7 huyện trực thuộc, đối với hoạt động của lĩnh vực này (thu mua và vận chuyển gỗ keo).

Xe chở keo đang trên đường về xuôi. Ảnh: Công Xuân.

Trước đó vào gần giữa tháng 4/2023, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản khẩn, chỉ đạo xử lý dứt điểm hoạt động thu mua gỗ keo trái phép, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và cạnh tranh không lạnh mạnh trên địa bàn.

Tại văn bản này, tỉnh Quảng Ngãi nhắc lại, thời gian qua mặc dù đã có nhiều chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương xử lý, tuy nhiên việc thực hiện chưa thật sự quyết liệt và có phần lơ là, chủ quan, chưa có ai chịu trách nhiệm cụ thể dẫn đến để tái diễn tình trạng này (hoạt động thu mua gỗ keo trái phép, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và cạnh tranh không lạnh mạnh).

Vì vậy cấp thẩm quyền Quảng Ngãi yêu cầu và giao trách nhiệm cho chính quyền 7 huyện nêu trên, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các trạm thu mua gỗ keo bất hợp pháp trên địa bàn.

Bên trong một nhà máy chế biến gỗ keo tại 1 huyện miền núi của tỉnh. Ảnh: Công Xuân.

Nếu phát hiện tái diễn trạm thu mua gỗ keo bất hợp pháp hoạt động trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tạm đình chỉ công tác 7 Chủ tịch UBND huyện (Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Trà Bồng), để xử lý trách nhiệm theo quy định.