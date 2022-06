Quảng Ngãi: Dừng sáp nhập cụm trường lẻ để lấy đất xây trường Mầm non 5 tỷ

Dù xác định xoá cụm trường lẻ THCS Mỹ Long An, nhập về điểm chính ở Tân Phước, xã Bình Minh là điều tất yếu nhằm bảo đảm chất lượng học tập của học sinh; phù hợp định hướng phát triển của ngành,. Tuy nhiên do một số phụ huynh không đồng tình, phòng GD huyện Bình Sơn sẽ tạm dừng, không thực hiện sáp nhập.

Sáng 10/6, liên quan đến những ý kiến trái chiều trong việc sáp nhập cụm trường THCS Mỹ Long An, về điểm chính ở Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, để lấy đất xây trường Mầm non, lãnh đạo Phòng GD Bình Sơn đã trao đổi và bày tỏ quan điểm với PV Etime, về vấn đề này.

Phòng GD huyện Bình Sơn. Ảnh: Nhiệt Băng.

Đại diện Phòng GD huyện Bình Sơn cho biết, khuôn viên cụm trường lẻ THCS Mỹ Long An có diện tích ước trên 2000m2, với 161 học sinh ở 3 khối lớp 6,7 và 8 đang học tập tại đây.

Cùng với những khó khăn khác, do là điểm trường lẻ (Mỹ Long An) nên theo quy định hiện hành, việc đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất ,không thể đảm bảo và đầy đủ như tại điểm trường chính. Vì vậy quá trình học tập tại đây, các em chịu nhiều thiệt thòi hơn so với ở điểm trường chính (Tân Phước).

Mặt khác theo định hướng chung của ngành trong thời gian đến, sẽ tiến hành xoá dần các điểm trường lẻ, sáp nhập về điểm chính để thuận tiện hơn trong công tác quản lý; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị nhằm nâng cao và đảm bảo cho việc giảng dạy, học tập của học sinh.

Việc triển khai sáp nhập bất kỳ cụm trường lẻ nào để đưa về điểm chính, theo lãnh đạo phòng GD huyện Bình Sơn là cả một quá trình dài và dựa trên sự tính toán, xem xét, cân nhắc của các cấp ngành liên quan xã, huyện…chứ không phải tuỳ tiện, vội vàng. Vì vậy đối với việc sáp nhập cụm trường lẻ THCS Mỹ Long An, về Tân Phước cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các bước theo quy định, Phòng GD huyện Bình Sơn nhận thấy có một số ý kiến của phụ huynh học sinh đang học tại điểm trường này (Mỹ Long An), chưa đồng tình. Vì vậy phòng GD sẽ kiến nghị với UBND huyện, tạm dừng việc sáp nhập lại.

Một góc điểm trường THCS Mỹ Long An. Ảnh: Nhiệt Băng.

Đến khi nào các phụ huynh cón con em đang học ở điểm trường này (Mỹ Long An), có sự đồng thuận, mới thực hiện và hoàn thiện các bước tiếp theo để sáp nhập, đại diện phòng GD huyện Bình Sơn bày tỏ quan điểm.

Về thắc mắc nếu không sáp nhập (cụm trường Mỹ Long An về điểm chính Tân Phước), dự kiến trưng dụng diện tích của cụm trường này (Mỹ Long An), để xây trường Mầm non sẽ thực hiện thế nào, đại diện UBND huyện Bình Sơn đã có câu trả lời cụ thể cho PV Etime.

Theo đó nếu không tìm và chọn được vị trí phù hợp, việc xây dựng trường Mầm non sẽ chuyển sang xã khác của huyện để làm. Vì hiện nay rất nhiều xã ở huyện Bình Sơn, cũng đang thiếu trường Mầm non.