Quảng Ngãi: Lùm xùm việc xoá cụm trường THCS để xây trường Mầm non 5 tỷ

Trước những thắc mắc và nhiều thông tin trái chiều về việc huyện Bình Sơn sẽ xoá sổ Trường THCS cụm Mỹ Long An, xã Bình Minh, để xây trường Mầm non 5 tỷ đồng, PV Etime đã tìm hiểu vụ việc này.

Sáng 9/6, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền huyện Bình Sơn cho biết, trong thời gian đến huyện sẽ tổ chức họp và nghe ý kiến của các cấp ngành liên quan trực thuộc, người dân rồi mới đưa ra quyết định cụ thể.

Trường THCS cụm Mỹ Long An. Ảnh: Nhiệt Băng.

Theo thông tin mà chính quyền Bình Sơn cung cấp, trước năm 2000, việc dạy học bậc THCS xã Bình Minh, chỉ có 1 điểm trường tại thôn Tân Phước (điểm trường chính hiện nay).

Tại thời điểm trên, đường đi lại ở xã Bình Minh nói chung rất khó khăn, nắng bụi, mưa bùn nên có một số học sinh (xã Bình Minh), sang học tại xã Bình Mỹ.

Năm 1999, xảy ra vụ tai nạn mưa lũ làm lật đò chết học sinh ở xã Bình Minh, sang Bình Mỹ đi học. Để tránh tai nạn thương tâm tương tự xảy ra cho học sinh ở địa phương mình, đầu năm 2001, sau khi UBND xã Bình Minh đề nghị, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã đầu tư 449 triệu đồng, xây dựng hoàn thành và đưa 6 phòng học (2 tầng), phục vụ việc dạy, học cho các em học sinh 2 thôn Lộc Thanh và Mỹ Long.

Đến năm 2017, sau khi xã Bình Minh thành lập thêm một số thôn, cụm trường này (gồm 3 khối học 6,7,8), trở thành nơi dạy cho học sinh của 3 thôn Lộc Thanh, thôn Mỹ Long Tây, thôn Mỹ Long An.

Năm 2020, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, cụm trường THCS Mỹ Long An bị hư hỏng nặng, vì vậy được một số tổ chức và cá nhân hảo tâm hỗ trợ 450 triệu đồng, sơn sửa lại; đồng thời được một đơn vị ngân hàng hỗ trợ 350 triệu đồng, xây dựng thêm phòng nghỉ giữa giờ của giáo viên và phòng học tin học cho học sinh.

Theo đánh giá gần đây nhất về toàn bộ giá trị của cơ sở vật chất cụm trường này, giá trị sử dụng được xác định còn lại khoảng 181 triệu đồng.

Bên trong mọt phòng học của Trường THCS cụm Mỹ Long An. Ảnh: Nhiệt Băng.

Nói về cái được và sự thiệt thòi của học sinh khi học tại điểm cụm trường THCS Mỹ Long An, đại diện chính quyền huyện Bình Sơn thẳng thắn, đi học tại cơ sở này, học sinh ở 3 thôn Lộc Thanh, Mỹ Long Tây và Mỹ Long An sẽ gần hơn khoảng 3km, so với xuống cơ sở chính ở Tân Phước.

Tuy nhiên theo chương trình giảng dạy hiện hành, học sinh khối lớp 6, 7 đòi hỏi phải học tập trực tiếp trên màn hình tương tác, tivi (mỗi lớp được bố trí 1 tivi).

Thế nhưng cơ sở vật chất cụm trường THCS Mỹ Long An không đảm bảo, nên nhà trường không bố trí tivi; phòng thực hành, thí nghiệm chỉ xây dựng ở điểm chính (cụm Tân Phước)…nên khi học tại điểm trường này (Mỹ Long An), học sinh phải chịu thiệt thòi, so với điểm trường chính (Tân Phước).

Một phòng mới xây từ tiền hỗ trợ tại Trường THCS cụm Mỹ Long An. Ảnh: Nhiệt Băng.

Vì vậy để tránh thiệt thòi cho các em đang học ở cụm Mỹ Long An; đảm bảo chất lượng học tập chung cho học sinh THCS xã Bình Minh, thì việc đưa và sáp nhập về cụm trường THCS chính ở thôn Tân Phước, là điều tất yếu.

Sau khi hoàn thành sáp nhập, đưa các em đang học tại điểm trường Mỹ Long An, về học tại điểm trường chính, đại diện chính quyền Bình Sơn cho biết, UBND huyện sẽ có tính toán cụ thể, để giữ và trưng dụng cơ sở vật chất của điểm trường này (Mỹ Long An), một cách phù hợp nhất.